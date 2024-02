Ábalos sugiere que votará junto al PSOE a favor de la ley de amnistía pese a que no fuera en el programa

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha dado a entender este jueves que votará junto al PSOE a favor de la ley de amnistía cuando esta llegue al Pleno del Congreso de los Diputados, a pesar de que se trata de una medida que no estaba incluida en el programa con el que los socialistas se presentaron a las elecciones generales de 2023.

"Yo el programa electoral del PSOE estoy obligado a cumplirlo, me presenté con ese programa. Y otras cosas que no iban en el programa, pues también", ha indicado en una larga entrevista concedida a Cuatro.

El también secretario de Organización del PSOE se negó el pasado martes a dejar su acta de diputado, como le había instado la Ejecutiva de su partido. Minutos después, los socialistas anunciaban la suspensión cautelar de militancia al que fuera 'número 3' de la formación política.

Entonces, Ábalos acudió al registro del Congreso a entregar su solicitud para ingresar en el Grupo Mixto, donde dijo que defendería sus ideas "con libertad de criterio".

Por otra parte, preguntado por la falta de respaldo desde las filas socialistas, Ábalos ha afirmado que tiene "un sentimiento de orfandad permanente". "Los que no hemos tenido protección de pequeños, siempre nos hemos tenido que buscar protección", ha afirmado.

Contradicciones sobre Koldo

Durante la entrevista, Ábalos ha sido preguntado en reiteradas ocasiones sobre su relación con su antiguo asistente personal, Koldo García Izaguirre, sobre el que gira buena parte de la investigación de la Operación Delorme. En ellas, el exministro ha dado diferentes versiones de su relación con él de las últimas semanas.

Así, en un primer momento dijo que bloqueó en WhatsApp la conversación con Koldo García "cuando la detención" y que no enseñaría la conversación al entrevistador porque "es materia de investigación".

Minutos después, sin embargo, ante la insistencia del entrevistador para ver de qué fecha era el último mensaje que ambos se cruzaron, Ábalos afirmó que había "borrado todo" lo escrito en la conversación. Ante la sugerencia del presentador sobre una posible obstrucción a la Justicia si realmente había borrado los mensajes, el diputado indicó: "Lo he eliminado, pero no he vaciado nada".

"Mi trayectoria ha acabado"

Por otra parte, Ábalos ha mantenido la actitud que ha presentado en las entrevistas de los últimos días, recordando que no ha aparecido como investigado en ninguno de los documentos de la investigación que se han publicado. Y afirma que, pese a ello, está sufriendo un "machaque personal". "Ya no puedo hacer nada más en la vida", ha aseverado tras apuntar que su trayectoria "ha acabado".

"Hoy mismo me han dicho en un sitio que no vuelva. Yo estaba de avalista en un préstamo y le han denegado el préstamo a una persona, riesgo reputacional lo llaman", ha incidido. "Cuando te acompaña una sombra de sospecha, ya estás muerto", agregó.

Por ello, ha criticado el "populismo justiciero" y "la pena del telediario". Ha abogado por aplicar la presunción de inocencia a los investigados, pero no a él, porque no está "ni acusado".

Sigue los temas que te interesan