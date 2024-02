Dimisión de Ábalos, en directo | El PSOE le expulsará al Grupo Mixto si no deja el escaño en las próximas horas

El plazo que la dirección del PSOE dio al exministro José Luis Ábalos para que deje su escaño del Congreso, debido a una investigación judicial a su exasesor Koldo García, concluye este martes a las 10.00 horas, por lo que será expulsado al Grupo Mixto si no entrega el acta en las próximas horas.



La ejecutiva del PSOE se reunió ayer por la mañana y su portavoz, Esther Peña, dijo en rueda de prensa sobre las 11.15 horas que Ábalos tenía un lapso de 24 horas para dimitir como diputado.



"Existe una responsabilidad política" de Ábalos aunque "no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación", subrayó Peña.



Fuentes del partido añadieron que si Ábalos no dejaba el escaño sería expulsado del grupo socialista y tendrá que integrarse en el grupo mixto.