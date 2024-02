'Caso Koldo' y última hora de política, en directo | Feijóo interviene ante los medios tras el homenaje a los fallecidos por el incendio de Valencia

El exministro Ábalos ha asegurado que su acusación es "política y mediática, ninguna judicial" y por ello no ha pensado en dejar su escaño en el Congreso.

Además, el todavía diputado socialista ha dicho en declaraciones a El País que tiene que defenderse "de las acusaciones, no de las campañas de la derecha" y ha querido mostrar su sorpresa ante los que piden su dimisión y lo compara con el alcalde de Madrid que "habla de esto cuando él tuvo el caso de las mascarillas fake, con el 60% de comisión sobre el importe, y ahí él se desvinculó".

"¿Quién me pide el escaño? ¿El PP? ¿La derecha? ¿Se lo tengo que dar? Yo no tengo ningún apego, pero hay que pensar si esto sirve para algo o para allanar la campaña de la derecha, que no va a acabar en mí", dice el exministro.