Elías Bendodo reparte los papeles: "Koldo sicario, Ábalos jefe, Santos Cerdán padrino y Sánchez el líder"

"En toda trama hay distintos actores". En el caso de la organización criminal que hizo negocios con la compra de mascarillas durante la pandemia, y que ha estallado esta semana, Elías Bendodo ha establecido un particular reparto de papeles.

"Hay un sicario, el que ejecuta las órdenes de sus jefes, en este caso, es Koldo; hay un jefe, Ábalos, el epicentro de la organización criminal era el Ministerio de Transportes; también hay un padrino, Santos Cerdán, y un líder máximo, que está informado de todo y toma las decisiones, Pedro Sánchez", ha resumido.

Conforme surgen novedades de la operación Delorme, que se ha saldado con la detención del que fue la sombra de Ábalos en Ferraz y en el Gobierno, en las filas populares van atando cabos y elucubrando sobre distintas hipótesis, a la espera de que se desvele el sumario de la investigación.

Este sábado, mismo día en el que se cumplen cien días de la reelección de Sánchez como presidente del Gobierno, el responsable de Coordinación Autonómica y Local del PP ha resumido la legislatura en dos hitos: el "chantaje" de Puigdemont y "la corrupción de Koldo".

Desde la localidad marbellí de San Pedro de Alcántara, donde ha acudido a un acto del PP, Bendodo ha abundado en la teoría de que el presidente del Gobierno no era ajeno a los movimientos de Koldo García Izaguirre en el Ministerio de Transportes. Entre otras cosas, porque "Sánchez no habría sido secretario general primero, ni presidente del Gobierno después, sin la ayuda" del aizkolari navarro.

100 días de desgobierno de pedro Sánchez que se resumen en dos palabras: chantaje y corrupción.



Además de la total pleitesía a Puigdemont, una trama de enriquecimiento ilegal que afecta a varios ministerios. pic.twitter.com/mIzEylVEqy — Elías Bendodo (@eliasbendodo) February 24, 2024

Sujetando en la mano una fotografía de archivo en la que aparecen Santos Cerdán, Koldo y Sánchez, Bendodo ha aseverado: "Los cerebros que hicieron que Pedro Sánchez ganara las primarias son los cabecillas de la trama actual de comisiones que han cobrado distintos dirigentes del PSOE, aquí están".

El dirigente del PP, para apuntalar su teoría, se ha referido al relato que hizo Sánchez en el primer libro que publicó de su segunda victoria en las primarias del PSOE: "Koldo durmió abrazado a la urna que resguardaba los avales, cuando uno afronta un congreso sabe que lo más importante son los avales para poder afrontar la candidatura y se los confía a sus personas de confianza".

Con estos mimbres, el dirigente popular ha subrayado que en este caso "de mordidas millonarias" tiene que "dar explicaciones muchísima gente... hasta el apuntador". El primero: Sánchez. "¿Quién se cree que no sabía nada? ¡Si era su persona de confianza! El guardián de los avales, y tú no pones a guardar los avales a cualquier persona".

El vicesecretario del PP ha reiterado una y otra vez que Sánchez es el primero que tiene que rendir cuentas de todos los flecos del caso Koldo. Para empezar, tiene que responder a una pregunta: "¿Por qué su guardián de los avales detenido pasó de portero de prostíbulo a consejero de Renfe, una de las mayores empresas de nuestro país?".

"Será el caso Pedro Sánchez"

Para seguir, tiene que aclarar el cese fulminante de Ábalos en el Gobierno y en el partido en verano de 2021: "Sorprendió a mucha gente, igual que sorprendió que volviera a ser diputado, ya saben ustedes que los diputados gozan de aforamiento". En su opinión, "Sánchez calla porque Ábalos sabe más de la cuenta".

Bendodo ha afirmado: "Si Sánchez no da explicaciones, el caso Ábalos se convertirá en el caso Pedro Sánchez". Ante el desmarque del presidente, que en su primera reacción dijo no saber nada de lo que ocurría en el Ministerio, el vicesecretario popular ha atestiguado que "en terminología sanchista, la negación es el principio de una confirmación", a lo que ha añadido: "Hemos llegado a un punto de saturación de escándalos y de caradura del Gobierno de Sánchez, que cree que los españoles somos tontos".

"Lo único que no cuela aquí es que el presidente del Gobierno, que es el que más información tiene en este país, no se enterara de nada. Eso ya no cuela. Eso ya los españoles no nos lo creemos", ha sentenciado Bendodo, que a renglón seguido ha trazado un paralelismo entre el caso Koldo y la macrocausa judicial de los ERE en el PSOE de Andalucía.

En su momento, "Chaves dijo que se había enterado por la prensa", igual que ahora en el PSOE están diciendo "algo parecido". Por eso, Bendodo ha aconsejado a Sánchez "tomar nota para no seguir por el mismo camino de los dos presidentes" de la Junta que fueron condenados por su implicación en los ERE.

Finalmente, el responsable de Coordinación Autonómica del PP ha reaccionado a las palabras de la número dos del PSOE y del Gobierno, María Jesús Montero, que ayer enseñó a Ábalos la puerta de salida.

"Dijo que si fuera ella, sabría lo que tendría que hacer en este caso, y yo les digo a toda España, que a Montero la conocemos bien en Andalucía y sabemos lo que haría: mirar para otro lado", ha criticado.

