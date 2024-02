El PP sostiene que nunca ofreció a Puigdemont un indulto ni siquiera con sus drásticas "condiciones"

En el entorno de Alberto Núñez Feijóo sostienen que, después de las generales del 23-J, en las conversaciones que dirigentes del PP mantuvieron con Junts, nunca se ofreció el indulto a Carles Puigdemont como contrapartida a un hipotético apoyo a la investidura. Ni siquiera con las drásticas "condiciones" que ahora plantean en Génova.

Es más, en la dirección del PP siguen negando que mantuvieran una negociación seria con el partido independentista. Todo lo reducen a "contactos informales" y a un único encuentro -adelantado por EL ESPAÑOL- entre el concejal popular del Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, con miembros destacados de Junts.

De forma intencionada, o no, el Partido Popular prendió la mecha el viernes. En el ecuador de la campaña para las elecciones en Galicia, fuentes de la cúpula desvelaron a la prensa que Feijóo, en el preludio de la elección de la Mesa del Congreso el pasado mes de agosto, tuvo sobre su mesa, durante "24 horas", la amnistía que exigía Junts a cambio de sus apoyos. Y que, comprobada la ilegalidad, la desechó.

[Feijóo, contundente, aclara su posición: "Estoy en contra de toda amnistía y de cualquier indulto"]

También señalaron que, para reconducir la situación política en Cataluña, el líder del PP no ve con malos ojos un hipotético indulto a Carles Puigdemont supeditado a unos condicionantes imposibles: "Reconocimiento de la ley y la Constitución y el sometimiento a los tribunales de Justicia". Y una renuncia expresa a la unilateralidad.

Por último, la cúpula del PP admitió que había cierto escepticismo con las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre los altercados violentos protagonizados por Tsunami Democràtic tras la sentencia del procés, ventana por la que el juez podría imputar a Puigdemont por un delito de terrorismo.

Feijóo intentó frenar el debate

La polémica alcanzó la pólvora el sábado por la noche, cuando las revelaciones del concilio de Génova vieron la luz. Y todo ello a pesar del intento fallido de Feijóo, horas antes de que las publicaciones circulasen por las redes, por desarticular el debate.

Consciente de lo que iba a salir, habló en un mitin de una "reconciliación" para Cataluña y dijo: "A los que piden la amnistía, les pido que se sometan a las leyes; a los que insultan a los jueces, les pido que les dejen hacer su trabajo; a los que critican a los fiscales, les pido que les dejen trabajar; a los que piden indultos, que verbalicen el arrepentimiento; y a los que se fugaron, que regresen a España y se pongan a disposición de los jueces".

Fue en vano. Las 24 horas de estudio de la amnistía en Génova, el indulto imposible a Puigdemont y las dudas sobre el terrorismo de Tsunami, coparon toda la atención de los tabloides y de la esfera política este domingo. Desde el PSOE hasta Vox no dejaron de sucederse las críticas hacia el presidente del PP. Una tras otra.

Hasta que Feijóo, en un segundo esfuerzo por fagocitar el incendio, compareció ante la prensa. A mediodía. En primer lugar, recalcó: "Dije que no y sigo diciendo no a cualquier amnistía". Después, añadió: "Dije y digo no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones".

"Control de daños preventivo"

Frente al alud de reproches a izquierda y derecha hacia Feijóo, la plana mayor del PP ha decidido cerrar filas con el líder. Lo que no quita que algunos dirigentes se muestren sorprendidos por la correlación de los hechos en las últimas horas.

Algunos barones no descartan incluso que todo obedezca a un "control de daños preventivo" de Feijóo. Una "voladura" premeditada para contrarrestar lo que pueda decir Puigdemont, que el pasado jueves lanzó un primer aviso al PP.

A través de su canal de Telegram, y en mitad de la controversia generada por las sucesivas investigaciones judiciales que amenazan con boicotear la ley de amnistía, el líder independentista publicó una carta con un mensaje subliminal: "Si hubiéramos hecho a Feijóo presidente, todo esto no pasaría".

En tres folios, insistía en una persecución judicial orquestada por la derecha para impedir que salga adelante la medida de gracia -situaba a José María Aznar en la cúspide de la conspiración-, y acababa con un aviso: "Todo se sabrá". Una insinuación sobre las supuestas ofertas que recibió del PP y que, tarde o temprano, acabará desvelando.

No obstante, el círculo de Feijóo asegura que hay "cero preocupación" por lo que pueda decir Puigdemont. A escasos días de que se destapen las urnas en Galicia, donde se juegan su fortín más preciado, los populares todo a una tergiversación, mediática y política, y tratan de dar carpetazo. Un verdadero control de daños, para que la polémica no ponga en jaque la mayoría absoluta de Alfonso Rueda.

Sigue los temas que te interesan