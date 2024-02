Marlaska rechaza dimitir y desliga los dos asesinatos en Barbate a la falta de medios contra los narcos

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha descartado dimitir tras el "asesinato" de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) al ser arrollados por una narcolancha y ha puesto en valor la inversión económica del Gobierno para dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los medios necesarios para perseguir los delitos y proteger a la ciudadanía, desligando estas muertes a la falta de medios frente a los narcos.

Marlaska ha destacado "el importante esfuerzo en medios materiales y personales" que ha hecho Interior para hacer frente a la "lacra" del narcotráfico. "Se seguirá invirtiendo todo lo necesario y preciso para la lucha contra la criminalidad organizada", ha afirmado este lunes mientras asociaciones de guardias civiles denuncian precisamente esa falta de medios y personal y exigen el reconocimiento de la provincia de Cádiz como Zona de especial singularidad.

El titular de Interior, que ha dejado claro a los narcos que "estos asesinatos no van a quedar impunes", ha confirmado a preguntas de varios medios de comunicación que "no me planteo dimitir" insistiendo en varias ocasiones en el "esfuerzo importante en medios y personal desde que yo soy ministro".

"Se ha hecho una inversión desde julio de 2018 que no tiene nada que ver con la ausencia de inversión y de medios que tuvo la política anterior del PP", ha explicado, para añadir, de nuevo, que la muerte de los agentes Miguel Ángel González y David Pérez no quedarán "impunes".

"Y que eso lo sepan los narcos", ha advertido Marlaska, que ha recordado que el mismo viernes que murieron los dos agentes, horas antes, presentó en Cádiz la cuarta edición del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que se extiende por seis provincias andaluzas.

David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez, los agentes fallecidos. EE

Sobre una de las viudas

El ministro ha evitado comentar la negativa de la viuda de uno de los guardias civiles para que le impusiera una condecoración en el féretro en el funeral celebrado en Pamplona. "Nuestras condolencias y nos ponemos a su disposición para lo que necesiten", ha asegurado, mostrando su respeto a las víctimas a un acto de entrega de medallas al Mérito de Protección Civil en Madrid.

"A los demás sólo nos queda respetarlo y seguir trabajando para acorralar al narco como se hace desde hace cinco años", ha señalado.

Frente a las críticas por el uso de una zódiac mucho más pequeña que la narcolancha en Barbate o de la desestructuración hace años de la unidad OCON-Sur, Marlaska ha defendido que los medios policiales ahora "no tienen nada que ver con la política absolutamente ajena a la seguridad de los Gobiernos del PP", reiterando que su compromiso es seguir con esta política frente a esta forma de criminalidad.

Fuentes de Interior han subrayado que "no se ha desactivado ningún organismo de coordinación desde que se inició el plan del Estrecho", ya que los 150 agentes de refuerzo que estaban en OCON-Sur en 2018 pasaron hace unos meses a formar parte de las plantillas de las comandancias de la zona y, además, existe un centro de coordinación e inteligencia que responde a las siglas de CRAIN.

Marlaska afirma que hay "una gran inversión" para luchar contra el narcotráfico y critica la "ausencia de inversión en los años del PP".

Feijóo y Podemos exigen su dimisión

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido que Marlaska dimita o sea cesado por la muerte de estos dos guardias civiles y ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "ir a un festival la misma noche del luto", en referencia a los Premios Goya que se celebraron el sábado en Valladolid.

Desde Barbate, ha explicado que su formación no va a limitarse a "reprobar" al ministro sino que se une a lo que ha podido percibir de los encuentros que ha mantenido hoy pidiéndole que "se vaya", y ha advertido de que "si no quiere irse" la obligación de Pedro Sánchez es la de "cesarlo".

Misma línea mantienen en Podemos. Su secretario de Organización, Pablo Fernández, considera que Marlaska no debe estar al frente de Interior y ha censurado que tenga a la Guardia Civil "desamparada".

"Desde Podemos ya hemos repetido muchas veces que, desde luego, si nosotros hubiésemos tenido que negociar el Gobierno para nosotros Marlaska no debería continuar al frente del Ministerio y este trágico, luctuoso, suceso revela como en las más de las veces se está desamparando a un cuerpo como la Guardia Civil", ha señalado este lunes en rueda de prensa.

[El Guadalquivir, autopista de las narcolanchas: la Guardia Civil combate sin medios contra mafias sanguinarias]

Varias asociaciones de guardias civiles se unen a estas peticiones de dimisión o cese, entre ellas la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), que ya estudia presentarse como acusación popular en este caso.

Los 8 detenidos llegan a los juzgados

Alrededor de las 10:30 horas de este lunes, los ocho detenidos por la muerte de lso dos agentes de la Guardia Civil han llegado a los juzgados de Barbate, en Cádiz, para declarar tras ser puestos a disposición judicial. A su llegada se han escuchado gritos de "asesinos" y "criminales" por parte de una quincena de vecinos.

Entre los ocho detenidos destacan los seis tripulantes de la narcolancha. Se trata de un vecino de La Línea de la Concepción de 46 años de edad identificado como F.J.M.P. y conocido como Kiko el Cabra, con antecedentes por resistencia a la autoridad, desobediencia y blanqueo de capitales y quien presuntamente habría pilotado la narcolancha; J.I.A.B., de 39 años, sin antecedentes pero numerosas infracciones, casi todas por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes; M.C., de 24 años y sin antecedentes; y otros tres tripulantes de 21, 24 y 28 años de edad, con antecedentes por tráfico de drogas, atentado a agente autoridad, lesiones, delitos contra el patrimonio y blanqueo; afrontando ahora dos presuntos delitos de homicidio y de lesiones graves a agentes de la autoridad.

Uno de los detenidos, justo antes de entrar en los juzgados para declarar. Nacho Frade

Miguel Ángel González y David Pérez

Los agentes fallecidos son Miguel Ángel González Gómez, de 39 años, natural del municipio gaditano de San Fernando, miembro del Grupo de Especialistas en Actividades Subacúaticas (GEAS), con pareja y una hija; y David Pérez Carracedo, de 43 años, natural de Barcelona, integrante del Grupo de Acción Rápida (GAR), con mujer y dos hijos.

Ambos fueron despedidos por sus compañeros, familia y autoridades en los funerales celebrados en la catedral de Cádiz y en la de Pamplona. Los dos agentes fallecidos han sido reconocidos con la concesión a título póstumo la Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

