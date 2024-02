Ana Oramas asegura que los profesores "no tienen ni puta idea" de la cultura y la identidad canaria

La vicepresidenta del Parlamento de Canarias, Ana Oramas, ha tenido que pedir este martes disculpas a los profesores del archipiélago tras afirmar que no tienen "ni puta idea" de conocimientos sobre la identidad canaria.

Estas palabras han provocado un gran revuelo en las islas y varios partidos políticos así como el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el canario Ángel Víctor Torres, han exigido a Oramas una disculpa inmediata.

"Es inadmisible", ha reconocido Ana Oramas en un vídeo difundido a través de la red social X en la que censura el lenguaje utilizado pese a que se trataba de un foro de debate sobre el "futuro del nacionalismo" y la "identidad cultural" y aunque muchas veces defienda sus tesis de forma "apasionada".

Ana Oramas pide perdón

Oramas participaba este lunes en las Jornadas del Pensamiento Político Canario, organizadas por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Allí aseguró que ''el problema no es si el PP lleva la Consejería (de Educación) o no, el problema es que el propio profesorado no tiene ni puta idea de la identidad y de la cultura canaria''.

"Lo que quiero decir con eso es que yo lo vivo en mi casa con mi hija de 29 años, mi hija no solo no ha leído a Arturo Maccanti, ni Arozarena, ni a Pedro García Cabrera, es que ni siquiera ha leído El amor en los tiempos del cólera' de Gabriel García Márquez", señaló.

Tras las críticas recibidas, Oramas ha pedido perdón y ha lamentado la "generalización" del colectivo ya que en el archipiélago hay un "profesorado magnífico" si bien no ha ocultado que hay "un problema de conocimiento" de la cultura y la historia de las islas.

La vicepresidenta de la Cámara ha recordado que tuvo "profesores excepcionales" en su época como estudiante caso de Ramón Rojas, docente de Matemáticas en el Instituto Cabrera Pinto, Rafael Núñez, profesor de Física y Química y que "hablaba de la historia de Canarias" o Marisa, profesora de Literatura que "hacía leer" a los estudiantes 'Mararía' o a Pedro García Cabrera.

"Yo creo que esto exige una reflexión de futuro, pero, desde luego, lo que dije el otro día en ese marco es inadecuado. Por eso hoy quiero pedir disculpas absolutamente a todo el profesorado de Canarias tan sacrificado, y, sobre todo, sí quiero reiterar una cosa. Hay que leer, hay que conocer nuestra historia, la historia de esta tierra, porque es lo más importante para que en el futuro tengamos esa identidad", afirma en el vídeo.

