El Gobierno busca terceras vías para la amnistía: ni acepta la solución de Junts ni retocará el Código Penal

El Gobierno ya está buscado alternativas a la ley de amnistía que convenzan a Junts y a la vez tengan todas las garantías jurídicas para que no sean rechazadas por la Unión Europea.

Fuentes socialistas admiten que ya ha habido contactos para estudiar salidas a la proposición de la ley en la Comisión de Justicia, pero aseguran que aún no hay ninguna opción concreta sobre la mesa.

Moncloa necesita encontrar terceras vías porque no le convence la enmienda "amplia" de Junts que incluye todos los delitos de terrorismo, sin excepción, al entender que algo así contravendría los tratados europeos, con el riesgo de que la ley fuera anulada en Bruselas.

La posición del Gobierno es la de no modificar más el texto en lo concerniente al terrorismo, convencido, por los informes de los juristas que ha consultado, de que con esa redacción no prosperará ninguna de las imputaciones por este delito.

Se mantiene, por tanto, en la línea de lo expresado por Pedro Sánchez el jueves en Bruselas: "Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es, y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido -y así al final lo van a concluir los tribunales-, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas", señaló.

[Pedro Sánchez: "Todos los independentistas catalanes serán amnistiados porque no son terroristas"]

Ahora, los socialistas intentan convencer a Junts de que no tienen sentido sus reparos, y que todos los implicados en los sumarios abiertos por el procés serán amnistiados, sin excepción.

El problema para Sánchez es que los de Carles Puigdemont siguen asegurando que asumen un gran riesgo al dejar en manos de jueces y fiscales la aplicación de la ley, e insisten en tener garantías de una "amnistía integral".

En cuanto a la posibilidad de modificar el Código Penal como alternativa para sortear la actuación de los jueces, Moncloa la descarta de plano.

Fuentes del equipo negociador habitual del Gobierno explican que desconocen de dónde ha podido salir esa posibilidad que, además, ha sido rechazada este viernes por Junts y por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

El único que ha formulado públicamente esta posibilidad ha sido el exdiputado de En Comú Podem, hoy en Sumar, Jaume Asens. Este político, muy próximo a Yolanda Díaz, propuso que se apruebe tal cual la proposición de ley de amnistía y luego se haga una reforma del Código Penal que saque de la definición de "terrorismo" todos los hechos vinculados al proces independentista.

¿Revisiones de condena?

En este momento hay 12 independentistas de los llamados CDR acusados de terrorismo por el fiscal y otros 12 de Tsunami Democràtic investigados por ese delito, incluidos Puigdemont y Marta Rovira.

La operación sugerida por Asens se asemeja a lo que se hizo en 2021, cuando se modificaron los delitos de rebelión y malversación, para intentar exculpar a los independentistas.

Fuentes socialistas explican que la situación es ahora muy distinta, porque sería políticamente muy complicado poder justificar que se rebaje o modifique la tipificación de los delitos de terrorismo.

Además, alegan, sería insostenible políticamente que al hilo de esa modificación se produjeran revisiones de condena de terroristas ajenos al procés, de forma similar a lo que ocurrió con la llamada ley del sólo sí es sí.

No obstante, admiten que la regulación en España de estos delitos es más amplia que en el resto de Europa, pero por el momento no creen conveniente modificarla.

El Gobierno explica que no tiene intención de entrar en esa discusión. Ya se metieron hace semanas en un debate delicado cuando diferenciaron entre el terrorismo "con intención directa" que haya causado violaciones graves de derechos humanos y el que no.

El juez Manuel García-Castellón dejó inservible en la práctica esa diferenciación al considerar que la actuación de Tsunami Democràtic sí afectó a derechos humanos. Ahora, Moncloa no ve conveniente poner en manos de jueces la aplicación a otros casos de una eventual reforma del delito de terrorismo.

