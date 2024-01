Votación de la Ley de amnistía, en directo | El Congreso rechaza todas las enmiendas de Junts

"Mantienen el despacho gracias a Puigdemont. Su sueldo y su despacho se lo deben a ellos. Pero cuando digan "colorín colorado", no les quedará nada. Esta ley es infame, pero cada día la han convertido en una obscenidad mayor", ha asegurado Feijóo durante su intervención. "Su trabajo ha consistido en poner trampas para sortear la acción de los jueces. ¿Ustedes se creen que los diputados del Congreso podemos hacer cualquier cosa? ¿De verdad se creen que esto no es un Estado de Derecho?", ha preguntado retóricamente el líder del Partido Popular.

"El terrorismo por definición es terror y el terror va en contra del derecho humanitario. Cuando Sánchez decía que en Cataluña se había producido una rebelión y que la amnistía era anticonsititucional, cuando decía que Junts era la derecha xenófoba, ¿en qué punto de la fachosfera se encontraba el señor Sánchez? No os engañen, no son marionetas, son cómplices conscientes de lo que votan. Su voto no será un delito, pero no tendrá perdón. Pero creanme, la historia no les amnistiará a ustedes", ha añadido.