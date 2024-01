Sánchez creará un grupo de expertos para frenar el acceso de los niños al porno: "Es una pandemia"

El presidente Pedro Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará mañana martes la creación de un grupo de expertos, encargado de estudiar medidas para proteger a los menores en Internet.

Sánchez ha calificado de "pandemia" y "epidemia" las elevadas cifras de consumo de pornografía por parte de los menores, lo que supone una enorme "preocupación para la sociedad, la comunidad educativa y el Gobierno".

Según ha enumerado, "uno de cada cuatro jóvenes de menos de 12 años han tenido acceso y consume pornografía. De ellos, tres de cada cuatro consumen pornografía violenta", algo que, ha advertido, puede tener unas "consecuencias potencialidades devastadoras".

Durante un acto celebrado en la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el presidente ha vuelto a anunciar que su Gobierno impulsará una ley integral para proteger a los menores en internet, y el desarrollo de una estrategia multidisciplinar, en colaboración con la comunidad educativa.

"Basta teclear porno en Internet", ha relatado Pedro Sánchez, "para que aparezcan 5.700 millones de resultados desde los que se puede acceder a portales que ofrecen contenidos extremos de forma gratuita sin verificar la edad de los visitantes".

Casi el 90% de estos resultados, ha añadido, "muestran agresiones físicas o verbales, violencia contra las mujeres en su inmensa mayoría. Nos enfrentamos a una auténtica pandemia, una epidemia, las víctimas son nuestros adolescentes, hijos e hijas".

"Esta exposición no es inocua", ha advertido el presidente del Gobierno, "amenaza con hacernos retroceder años en la lucha contra la igualdad, no podemos tolerar pasos atrás en este ámbito. No podemos mirar para otro lado, es hora de actuar".

Sánchez ha efectuado este anuncio en un acto celebrado en la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con motivo de la celebración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales.

