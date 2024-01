Junts vota a favor de las enmiendas a la amnistía del PSOE: los socialistas en contra de las de Junts

El PSOE ha conseguido este jueves que sus enmiendas a la Ley de Amnistía se incorporen a la norma. Los socialistas han conseguido el voto favorable de Junts a sus correcciones durante la ponencia de la Comisión de Justicia en la que ha recaído la norma, a pesar de que los independentistas catalanes se habían borrado inicialmente del acuerdo.

Los socialistas, tal y como ya anunciaron el pasado martes, han votado en contra de las enmiendas que Junts presentó por su cuenta. Estas, sin embargo, no decaen y siguen vivas para la reunión de la Comisión que tendrá lugar el martes que viene.

El pasado martes, el PSOE pactó ocho enmiendas con sus socios de ERC, EH Bildu, Sumar y BNG. Lo hizo tras intentar llegar a un acuerdo con Junts que no fue posible. Sin embargo, fuentes socialistas aseguraban que contaban con el respaldo de los independentistas, aunque no aparecieran en la firma. También dijeron que ellos no votarían las de Junts, como finalmente ha pasado.

La mayoría de las enmiendas del PSOE han contado con el respaldo de 20 votos frente a 17. Sin embargo, en la enmienda 43 se han abstenido ERC y EH Bildu. Lo han hecho pese a que ya estaba pactada, aunque no ha afectado a que decaiga y ha sido incorporada por 18 votos.

En términos generales, las enmiendas del PSOE buscaban ampliar quién se puede acoger a la amnistía, incluyendo a aquellos que hayan cometido delitos a través de las redes sociales o medios de comunicación. También buscaba dejar fuera de la norma los delitos contra la comunidad internacional.

Sin embargo, también buscan blindar la vuelta de Carles Puigdemont. En las enmiendas, los socialistas y sus socios dejan claro que aunque los jueces presenten cuestiones prejudiciales al TJUE o cuestiones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, las órdenes de busca y captura, las órdenes de prisión y las órdenes europeas e internacionales de entrega serán igualmente levantadas.

Junts ha buscado lo mismo con sus enmiendas, pero ha ido más lejos al pedir que se incluya en la amnistía los delitos de terrorismo relacionados con causas como los CDR y Tsunami Democràtic, algo que el PSOE no ha respaldado.

Que las enmiendas de Junts no hayan sido aprobadas implica que no pasan directamente a formar parte del articulado de la ley, como sí hacen las del PSOE, pero eso no significa que queden del todo descartadas. Siguen vivas y pasan a debatirse en la Comisión de Justicia, que se reunirá el próximo martes.

