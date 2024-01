El decálogo de Borrell contra la publicación de las balanzas fiscales que ahora defiende el PSOE

El exministro de Exteriores y actual responsable de la diplomacia de la UE Josep Borrell ha sido uno de los políticos más combativos contra lo que califica como la "mentira" de las balanzas fiscales, utilizadas por los independentistas para denunciar el supuesto "expolio" que sufre Cataluña.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aceptado ahora publicar de forma "inmediata los datos oficiales para calcular las balanzas fiscales", una de las exigencias planteadas por Junts para facilitar la aprobación de tres decretos ley del Consejo de Ministros (el que afectaba al subsidio de desempleo finalmente no se aprobó por el voto en contra de Podemos).

Josep Borrell dedicó el libro Las cuentas y los cuentos de la independencia, publicado en 2015 junto al ingeniero Joan Llorach, a desmontar las falacias de las balanzas fiscales, que Junts y ERC habían usado para cebar la consulta de Artur Mas del 13-J. Más tarde, Borrell rebatió en directo los argumentos de Oriol Junqueras en un célebre debate emitido en junio de 2016 en 8TV.

1. No son 16.000 millones

Para justificar la independencia, ERC y Junts esgrimieron informes que cifraban en 16.000 millones de euros el "déficit fiscal" de Cataluña, es decir, la diferencia entre lo que la región aporta cada año al Estado en impuestos, y lo que recibe en forma de servicios e inversiones.

Junts eleva ahora esta cifra a 22.000 millones de euros anuales, para hablar de una "deuda histórica" de 450.000 millones que España debe saldar con la región. Borrell explica que existen nueve fórmulas distintas para calcular las balanzas fiscales, y los independentistas han elegido la que les ofrece el saldo más favorable para hablar de "expolio".

Según el propio cálculo de Borrell y Joan Llorach, el déficit fiscal real de Cataluña sería de 3.000 millones de euros anuales, es decir, el 1,5% del PIB de Cataluña. Una cifra muy alejada del 8% del PIB que manejan los separatistas.

2. "Cataluña no está maltratada"

Tras exponer esta cifra, Borrell explicó en una entrevista concedida en mayo de 2017: "Cataluña no está maltratada. Paga más, porque es más rica. Igual que Madrid y Baleares. ¿Hace un esfuerzo solidario excesivo? Es sólo un 1,5%".

3. ¿Quién paga los impuestos?

Que las regiones más ricas aporten más, para el sostenimiento de las que tienen menor actividad económica y renta per cápita, responde a los principios de solidaridad, equidad y justicia que Borrell defiende como socialista.

Se trata del mismo mecanismo que, en una socialdemocracia como España, establece que las familias con mayores niveles de renta paguen más impuestos (con tipos impositivos de IRPF más elevados), para pagar los servicios a los que menos tienen. Porque, recuerda Borrell, quien paga los impuestos no son las regiones, sino los ciudadanos.

4. Un cálculo deshonesto

El Alto Representante de la UE para los Asuntos Exteriores también ha explicado una de las trampas de las balanzas fiscales manejadas por Junts y ERC: su cálculo atribuye a Madrid, por ejemplo, buena parte del gasto anual del Estado en materias como la Defensa o la Justicia.

Un gasto que no está destinado en exclusiva a los madrileños, sino al conjunto de los españoles: aunque las sedes del Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional se encuentren en Madrid, dan servicio a toda España. Lo mismo ocurre con el gasto corriente de la mayoría de los ministerios.

5. Los länder alemanes

En su debate televisado con Oriol Junqueras, Borrell desmontó una mentira repetida durante años por ERC: el partido independentista ha sostenido reiteradamente que una norma de Alemania impide que el déficit fiscal de cualquier de sus länder (el equivalente a las comunidades autónomas) supere el 4% de su PIB.

Tal como explica en su libro, Borell ha constatado que en Alemania ni se calculan las balanzas fiscales ni ha existido nunca tal norma. De hecho, añade Borrell, el cálculo de las balanzas fiscales no es una práctica habitual en ningún país de la UE. Junqueras no fue capaz de responder a ninguna de estas afirmaciones en su debate de 8TV.

6. Salir de la UE

Josep Borrell anticipó en mayo de 2017 lo que iba a ocurrir tras el golpe del 1-O. Primero Artur Mas y luego Carles Puigdemont habían reiterado que Cataluña seguiría formando parte de la UE, tras la independencia. Algo que se encargaron de desmentir todas las instituciones de la UE, antes y después del referéndum del UE.

"Esta gente me da pena intelectual, lo siento", había explicado Borrell unos meses antes en una entrevista al Diari de Tarragona, "dicen que ‘la UE nos tutelará’. ¿Pero a quién pretenden engañar? ¡Si es que simplemente suspenderá la aplicación de las políticas comunitarias! La UE dirá ‘ustedes ya no son miembros de este club y no les aplico las políticas del club’. ¡Es que es tan evidente y tan de cajón que me canso de decirlo!"

Y abundó, en el mismo sentido: "A la persona que vaya diciendo que una Cataluña independiente seguiría siendo miembro de la UE y seguiría utilizando el euro, para definirla no hay otra palabra más clara, según el diccionario, que la de embaucador".

7. El coste de la independencia

Borrell también desmiente la imagen proyectada por Junts y ERC, según la cual la Cataluña independiente sería un país mucho más próspero porque dejaría de sufrir el "expolio" de España.

En primer lugar, con la puerta del ingreso en la UE cerrada durante años, las empresas de Cataluña perderían buena parte de su principal mercado, que es el resto de España: "Una frontera inhibe el comercio, lo sabe cualquiera", recuerda Borrell. Cataluña sufriría también las consecuencias de verse expulsada del euro y de todos los tratados de la UE, lo que generaría "desconfianza respecto a su estabilidad financiera".

8. El país más descentralizado

El dirigente socialista señala en su libro que España es uno de los países de la OCDE con mayor descentralización de sus gastos públicos, sólo superado por Canadá y Bélgica.

Al respecto, Borrell recuerda que las comunidades autónomas ya gestionan el 50% de los dos principales tributos, el 58% de los ingresos obtenidos en su territorio por los impuestos especiales, y el 100% de lo recaudado por los impuestos cedidos (sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, patrimonio y tasas sobre el juego).

9. Derecho a la autodeterminación

Josep Borrell derriba otro mito de los partidos independentistas: "No es cierto que el derecho de autodeterminación sea un derecho natural reconocido en las democracias avanzadas", señala tras analizar casos como los de EEUU, Canadá, Irlanda, Islandia, Escocia, Noruega y Groenlandia.

10. Préstamos del BCE

En su cara a cara con Oriol Junqueras, Borrell le reprochó otra falsedad esgrimida por ERC en sus campañas independentistas, según la cual el Banco Central Europeo (BCE) financiaba a España con un tipo de interés del 0,05%, mientras que España prestaba luego este dinero a Cataluña a un tipo "16 veces más caro". Junqueras se limitó a sostener que jamás ha realizado tal afirmación.

Sigue los temas que te interesan