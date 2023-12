Toom, jefa de la misión UE en Cataluña: "En Estonia, se educa en ruso a quien lo pide, ¿por qué aquí no?"

Yana Toom (Tallin, 1966) es eurodiputada desde hace casi 10 años. Llegó a Bruselas bajo las siglas del Partido Centrista de Estonia (Keskerakond) y forma parte del grupo liberal Renew, que aloja a los siete parlamentarios de Ciudadanos, y es vicepresidenta de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara (PETI). Ha vivido estos tres días, desde el lunes pasado, alojada en un buen hotel de Barcelona, el ART Gallery. Y es de origen ruso. De hecho, ésa es su lengua materna.

Por eso, quizás, estaba tan interesada en formar (y presidir) parte de esta misión que ha visitado Cataluña, para evaluar el sistema de inmersión lingüística en catalán en las escuelas. Las de infantil, las de primaria, las de educación especial... "porque luego, desde secundaria y, sobre todo, en el bachillerato, la cosa cambia", asegura que les han explicado todos los comparecientes estos días.

Su evaluación personal, al acabar los tres días de reuniones con todas las partes implicadas, es que nadie les ha puesto problemas para concertar las entrevistas, pero que "en algunos casos no ha habido libertad, no han sido conversaciones justas". Así lo expresó en rueda de prensa y se lo dijo a la cara a los "comisarios" de la Generalitat que acompañaban a profesores, inspectores, trabajadores e incluso directores de centros.

Esos comisarios eran dos altos cargos de Educación: el director general de Centros y la jefa de Inspección del departamento. Nadie de la Eurocámara los había invitado, pero se sentaron en la reunión y tomaron la palabra.

"Aquí no hay libertad si es usted quien responde en lugar del director del instituto", le espetó a uno de los funcionarios de la Conselleria que acompañaba a uno de los educadores. "Me da la sensación de que éste de ustedes es un modelo inamovible, al que no quieren renunciar; pero hay otros... sin ir más lejos, en Estonia se le da educación en ruso a quien lo pide, y en el porcentaje en que lo pide, ¿por qué aquí no lo hacen?".

La misión

Toom será la redactora del informe final que elabore la misión de la Comisión PETI, de aquí a tres meses. Pero dice regresar a Bruselas "con preguntas sin responder". Por ejemplo, ¿cuáles? "No nos han podido decir cuántos niños reciben una enseñanza bilingüe de, al menos, el 25% en una de las lenguas cooficiales, como dicen las sentencias", responde una de sus colaboradoras. "No han podido, o no han querido... la sensación es que las autoridades regionales ni siquiera llevan esa contabilidad".

A pesar del señalamiento con el que la delegación del Parlamento Europeo llegó a la capital catalana, Toom defiende que "esta misión ha sido plural, en ella han estado los eurodiputados responsables. Y si no hay socialistas es porque alguien les ha dicho que no vengan, porque hasta cinco días antes, había representación de S&D, pero renunciaron a última hora".

Lo cierto es que tampoco hubo ningún eurodiputado de La Izquierda (el equivalente a Podemos), ni de los Verdes en la delegación oficial. Sólo acudió, entre el grupo de acompañantes españoles, una representante de ERC, Diana Riba, "para pegar la oreja" y servir "de apoyo" a la consellera de Educación, la republicana Anna Simó, con la que se entrevistaron el martes.

Sí que había liberales, democristianos y conservadores, algunos de los cuales, en conversación con este diario, recordaban que"la dirección de la Alianza de Socialistas y Demócratas de la Eurocámara la ostenta Iratxe García", española, miembro de la Ejecutiva de Pedro Sánchez en el PSOE, y presente en "la foto de la vergüenza con Carles Puigdemont", el pasado 30 de octubre.

¿Ha presionado ella para que no haya socialistas? "No lo podemos probar, pero a la vista de lo que nos contó, por ejemplo, del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús Barrientos, habría sido un sapo muy grande que tragar para ellos".

Porque el juez explicó cómo la Alta Inspección del Estado ni le abrió la puerta al funcionario judicial que llevaba el requerimiento para hacer cumplir la sentencia del 25%, ya convertida en firme por el Tribunal Supremo. Y porque fue el PSC el que negoció y votó a favor de "una ley que los mismos partidos del Govern, entonces todavía ERC y Junts, "admitieron que se hacía para poder incumplir el fallo judicial".

Minoría lingüística

La opinión personal de Toom en todo esto no tiene poco peso. No sólo forma parte de una minoría lingüística en su país de origen, sino que esa minoría es la rusófona. Estonia, como las otras dos repúblicas bálticas (Letonia y Lituania) fue la primera en proclamar su independencia y en provocar, así, el derrumbe de la URSS, en agosto de 1991.

Ella ya contaba con 25 años, había acabado sus estudios... y comenzó a vivir un rechazo 'oficialista' a su identidad que sólo se empezó a suavizar hace menos de 20 años. Y que ha vuelto tras la guerra de invasión de Putin en Ucrania, en febrero de 2022.

En todo caso, durante su década en la Eurocámara, Toom ha formado parte de la delegación en el Comité Parlamentario de Cooperación UE-Rusia. También es miembro del Intergrupo sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, o del de Minorías Tradicionales, Comunidades Nacionales y Lenguas... ése a cuyos informes trata de agarrarse el independentismo para alegar que "el catalán está perseguido en Cataluña".

La presión estos días, la han vivido los eurodiputados en la calle, por activistas indepes, al grito de "¡fascistas!" y "¡racistas!". Y de los líderes políticos. El mismo portavoz de Junts, Josep Rius, los desacreditó el pasado lunes en rueda de prensa, para después afirmar que la misión de la UE "es sesgada, partidista y llega con las conclusiones ya escritas".

Lo mismo había expresado la portavoz del Govern, Patricia Plaja, el mismo día. Que la delegación llegaba "con un discurso manipulado y una idea preestablecida". Que su intención no era "conocer el sistema educativo catalán, sino hacer partidismo de derechas y así lo demuestran con los centros que han escogido visitar".

Sin riesgo para el catalán

Antes de coger el avión, Toom expresaba sus "convicciones personales" tras la visita de tres días. Ha dirigido reuniones con el Síndic de Greuges, Jaume Saura, con representantes de la Fundación Bofill (a favor de la inmersión), con la consellera Simó, y con el magistrado Barrientos y el presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJC, Javier Aguayo.

También se reunieron con los directores de un centro de Educación Especial, el Can Cargol; y de un Instituto, el Salvador Dalí, ambos en El Prat. Y se han visto con Docentes Libres (a favor del bilingüismo) y con el sindicato mayoritario de la enseñanza (nacionalista) USTEC...

"Mi impresión es que el catalán no está en peligro", confesaba tras la rueda de prensa oficial de la misión, en las oficinas del Parlamento Europeo en Barcelona. "Si he detectado algo es una operación para eliminar el castellano en la escuela, pero todo esto lo tendremos que estudiar, a la espera de que nos manden la información que nos han negado estos días aquí".

Y, recordando las primeras citas, con los peticionarios cuyas demandas motivaron la conformación de la delegación que viajó a Barcelona, añadió: "Una pregunta clave es por qué, según con quién hables, cuenta una cosa o la opuesta... y que es sólo una parte, los peticionarios, la que se siente desamparada y pide respeto a derechos personales fundamentales. Aquí pasa algo que hay que arreglar".

