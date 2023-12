El PP desconfía de la oferta de Sánchez y le pide una reunión "en suelo nacional y sin verificador"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha cuestionado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiera llegar a acuerdos con el PP... o que siquiera pueda llegar a hacerlo. Las declaraciones surgen a raíz de una oferta del líder del Ejecutivo a Alberto Núñez Feijóo para formar un grupo de trabajo con el que llegar a grandes acuerdos de Estado, un extremo que los populares han rechazado sistemáticamente a lo largo de la semana hasta ahora.

"No sé si Sánchez en realidad quiere llegar a acuerdos con el Partido Popular. Lo que creo es que no puede porque no le dejan sus socios", ha declarado Tellado, entrevistado por Europa Press. Feijóo, dice su portavoz, estaría dispuesto a hablar de esas cuestiones de Estado aunque, "de todas formas, se está hablando de una llamada que todavía no se ha realizado".

Tellado, eso sí, no ha perdido la oportunidad de lanzar un venablo contra las otras conversaciones a dos bandas de Sánchez con partidos políticos. En este sentid, ha expresado su deseo de que ese encuentro se celebre "a ser posible" en el Congreso, que es el lugar "donde los partidos deberían hablar e intercambiar posiciones".

"Sí puedo avanzar que a esa reunión, si finalmente es convocada por el presidente del Gobierno, Feijóo acudirá sin verificador y sin mediador", ha agenciado irónicamente en referencia a las condiciones impuestas por Junts en sus conversaciones con el PSOE. "Y esperamos que se pueda producir en suelo nacional y que Pedro Sánchez no nos convoque en Ginebra, como hace con sus socios de Gobierno", ha recalcado.

"No nos va a tomar el pelo"

En cuanto a la renovación del mandato caducado del CGPJ, que el PP bloquea desde la oposición desde hace cinco años, el portavoz parlamentario dice que Sánchez "no quiere renovar el Consejo" sino "controlarlo". En este sentido, ha reiterado que la propuesta de su formación pasa por renovar el órgano de Gobierno de los jueces mientras reforma la Ley del Poder Judicial para "avanzar" en la "despolitización" de la Justicia. Es algo que no se había ni hablado cuando estaban en el Gobierno.

"Todo lo que vaya en esa dirección contará con el respaldo y el estudio del PP", ha apostillado, para avisar de que no están "dispuestos a someterse a un nuevo engaño por parte del PSOE". Esto hace referencia a cuando el Gobierno intentó renovar el CGPJ con el PP mientras pactaba la eliminación del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación.

Al ser preguntado si Feijóo exigirá a Sánchez en esa reunión que se desatasque el nombramiento del magistrado del Tribunal Constitucional por el Senado que corresponde proponer al PP, Tellado ha afirmado que "no tiene ningún sentido que eso se haya bloqueado". "Y por lo tanto, es evidente que el Senado debe proceder a ese nombramiento", ha resaltado.

Tras insistir en que "no nos va a tomar el pelo", Tellado ha afirmado que el Partido Socialista "no está en condiciones de sentarse a esa mesa y llegar a un acuerdo real, efectivo y leal con el Partido Popular". "Yo creo que hoy el PSOE es un partido menos de fiar que nunca", ha aseverado.

