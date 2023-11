Feijóo confirma que Cuca Gamarra no seguirá como portavoz del PP en el Congreso de los Diputados

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que Cuca Gamarra no seguirá como portavoz del grupo popular en el Congreso al explicar que acometerá cambios en las dos cámaras legislativas y hacer hincapié en que la secretaría general del partido "no puede ser a la vez" portavoz parlamentaria en el Congreso. El favorito para sucederla, como publica EL ESPAÑOL, es Esteban González Pons.



En una entrevista en Antena 3, Feijóo ha confirmado los próximos relevos en las portavocías del Congreso y el Senado, y en concreto se ha referido a la incompatibilidad entre el cargo de la Secretaría General del partido y la dirección del grupo parlamentario en el Congreso.



A la pregunta de si eso significa que va a seguir Gamarra como secretaria general del PP, ha contestado: "Parece que todas sus deducciones están muy bien hechas, pero yo no lo he dicho".



Feijóo ha comentado que tiene intención de hacer "en las próximas horas o días", eso sí, dentro de este mes, tal y como se comprometió, los cambios para reordenar los grupos parlamentarios y también el partido.



Para llevarlos a cabo el líder del PP tendrá que convocar antes al Comité Ejecutivo de su partido, tal y como ha recordado.

Nueva manifestación en diciembre

Feijóo también ha anunciado que el PP promoverá una nueva protesta en la calle a primeros de diciembre para "defender la Constitución española" ante la amnistía, una protesta que coincidirá con el 45 aniversario de la Carta Magna.

"Nosotros no nos vamos a callar. Consideramos que la responsabilidad que tenemos es una responsabilidad máxima. En mi opinión, tenemos una responsabilidad superior a la de Gobierno, porque es un Gobierno irresponsable", ha declarado.

"Vamos a seguir defendiendo la calle de igualdad, vamos a seguir defendiendo en la calle la Constitución. Y los primeros días del mes de diciembre vamos a volver a la calle a defender la Constitución española", ha avanzado Feijóo, apuntando a que seguramente será el primer fin de semana de diciembre.

