"Queremos hablar del súper, no de la lista de la compra": Nogueras avisa a Sánchez para que cumpla

Contra todo pronóstico, Junts decidió elevar la presión en el propio debate de investidura sobre Pedro Sánchez y amenazó al PSOE con no darle el sí este jueves para forzar una segunda votación el sábado.

Según Junts, el acuerdo entre ambas formaciones no es un acuerdo de legislatura, sino que se irá viendo pacto a pacto. Es decir, cesión a cesión.

"Hemos elegido una forma distinta a la que el catalanismo usaba para pactar con España. En lugar de funcionar a tanto alzado, lo haremos a tanto la pieza. En vez de hacer una lista de la compra, queremos hablar del supermercado", avisó la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, durante su turno de palabra.

El cambio de actitud de Junts, cuando todo parecía que iba a ir rodado, se debe a que entre los independentistas catalanes sentó mal el tono mantenido por Sánchez este miércoles en su discurso de la mañana.

Sánchez aseguró que abordaba la situación en Cataluña por "la vía del diálogo, el perdón y el entendimiento". Insistió especialmente en el diálogo –pronunció la palabra hasta en diez ocasiones– y habló de la Ley de Amnistía como una forma de tender puentes y de pasar página.

Según indican fuentes de Junts a EL ESPAÑOL, la forma en la que Sánchez formuló su discurso, para explicar por qué optaba por la Ley de Amnistía como solución al conflicto en Cataluña sentó mal en el seno de la formación.

Por ello, antes de hablar desde la Tribuna, Nogueras se reunió en el Congreso con el número tres del PSOE, Santos Cerdán, para trasladarle ese malestar.

"Ha molestado el tono general de perdonavidas de Sánchez", aseguran las fuentes. "No es admisible cómo ha hablado del procés y de la amnistía", añaden. Además, apuntan a que pueden forzar una segunda votación. "Sabemos que Sánchez nos va a joder antes o después", zanjan.

Si todo sale según estaba previsto inicialmente, este jueves terminará el debate de investidura y Sánchez debería ser nombrado presidente del Gobierno tras la votación. Sin embargo, si los siete diputados de Junts terminan por no apoyarle, no obtendría la mayoría absoluta necesaria y habría que hacer una repetición el sábado, donde basta con tener más síes que noes.

"Teatralización" de Junts

Las fuentes del PSOE consultadas por este diario no se atreven a decir que Junts no vaya a forzar la segunda votación, pero apuntan a que se trata de una "teatralización" por parte de los independentistas.

A nadie se le escapa que el descontento de Junts y la reunión con Santos Cerdán se publicó en la prensa independentista a la vez que estaba interviniendo en el debate Gabriel Rufián, de ERC, y competencia de Junts en Cataluña.

Según el PSOE, la idea de que no vayan a apoyar la investidura "no tiene credibilidad". Consideran que, de haberse caído del pacto, lo habrían hecho durante la larga negociación que mantuvieron las dos formaciones, pero que sería muy difícil de explicar a su electorado que pudiendo tener una Ley de Amnistía lo manden todo al traste.

Nogueras, sin embargo, desde la Tribuna del Congreso sí que dijo que no habría legislatura si Sánchez "no cumple las 1.486 palabras firmadas" entre los dos partidos. "¿Me puede confirmar si usted está dispuesto a cumplir todos y cada uno de los puntos ratificados? Porque esta mañana no ha quedado claro", preguntó.

Sobre las apelaciones al "diálogo" y al "perdón" de Sánchez, Nogueras respondió que "ni reencuentro ni perdón aparecen en ese texto". "No dice ni una vez diálogo y sí negociación. La amnistía no es un perdón, es una ley de desjudicialización", añadió.

"Nosotros no engañamos a nadie, somos fieles a nuestros compromisos adquiridos. Y, si estamos aquí hoy, es para que las cosas cambien de verdad. Si estos cambios no son posibles, si no avanzan, no apoyaremos ninguna iniciativa que se presente por parte de ningún Gobierno".

En caso de que haya investidura, ya sea este jueves o este sábado, las palabras de Nogueras dejan en evidencia que la legislatura puede ser muy corta. Los resultados de los bloques son tan ajustados que el Gobierno va a necesitar todos los votos todo el tiempo para sacar sus medidas adelante.

Ahí van a jugar en contra los intereses de sus socios en los respectivos territorios. Tanto el PNV y EH Bildu en País Vasco como Junts y ERC en Cataluña mantienen una contienda electoral con autonómicas a la vuelta de la esquina y, si bien pueden apoyar ahora la investidura, se hará muy difícil que Sánchez logre contentar a todos a la vez para llevar a cabo algunas de las medidas que plantee.

