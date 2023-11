El 'número dos' de Pilar Llop llama "okupas" a los miembros del CGPJ: "Son el partido judicial"

El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha calificado de "verdaderos okupas" a los actuales miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano que se encuentra en funciones desde hace cinco años, y que cree que se ha convertido en "el partido judicial".

En este sentido, opina que es "absurdo y desproporcionado" el contenido de su declaración institucional contra la Ley de Amnistía que "todavía no existe". De esta forma, se ha referido a la declaración institucional, aprobada por nueve vocales conservadores del Consejo frente a cinco progresistas, que advierte de que la amnistía "supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Rodríguez ha considerado que el CGPJ "se ha convertido en el 'partido judicial'". Tras recordar que los actuales miembros del Consejo tiene su mandato "caducado" hace cinco años, ha reprochado que se "permitan criticar una ley que todavía no existe, que no la conocen, porque no la conoce nadie, y ellos menos".

"Y se empeñan en esa campaña de beligerancia. Lo que tienen que hacer por decencia profesional y democrática es irse. Debieran dimitir y facilitar la renovación del Consejo General del Poder Judicial", ha manifestado.

Por ello, ha apelado a su "responsabilidad institucional, que dicen que la tienen, y responsabilidad democrática, y marcharse, porque ellos ya no representan al Poder Judicial". También ha lamentado que "alguna asociación de jueces haya criticado la aprobación de una ley orgánica por el Congreso de los Diputados, que dicen que es el fin de la democracia", ha indicado, en referencia a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Por ello, ha preguntado "dónde está la imparcialidad" de estos jueces. "Yo creo que están desarrollando una responsabilidad política que en absoluto les corresponde, es una ley que no conocen, que no existe, y se atreven a decir que es el fin del Estado de Derecho y que es el fin de la democracia. Hay cosas que no entiendo", ha indicado.

Tontxu Rodríguez ha insistido en que, si este CGPJ se permite arremeter contra una norma "que no existe" todavía y mantienen los postulados "de algunos partidos importantes de este país de la derecha, pues 'blanco y en botella, leche'".

"Puede estar de acuerdo o no con la amnistía, puede tener criterios o no, ¿pero estos jueces son la voz del Poder Judicial?. ¿Conocen el texto? No, pues no tienen que hacer declaraciones tan absurdas y desproporcionadas. Si las hacen, es porque tienen una clara identidad política", ha denunciado.

De entrada, ha afirmado que esta norma, aún sin aprobar, cuyo texto se desconoce, no es "competencia" del CGPJ. "Son unos señores y señoras que tienen el mandato caducado hace cinco años, que son verdaderos okupas", ha aseverado.

Según ha precisado, "el Consejo General del Poder Judicial es el órgano rector de los jueces" y su no renovación "está afectando a la justicia con nombramientos, con vacantes que no se cubren".

"Qué casualidad"

También se ha referido al hecho de el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acuse ahora de terrorismo al expresident Carles Puigdemont o a Marta Rovira, para ironizar que "es una casualidad" que lo haga "unos días antes de que se llegue a un acuerdo con Junts y unos días después de que se haya llegado a un acuerdo con ERC".

Tontxu Rodríguez ha apuntado que el expresidente del Gobierno del PP José María Aznar "podría hablar un poquito de García Castellón". "¡Qué casualidad que ahora, que se podía llegar a un acuerdo para formar gobierno, imputen a los líderes catalanes. Yo no tengo ni idea de si tiene razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser este día. Podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no, justo en medio de las negociaciones, si eso no es influir...", ha censurado.

Rodríguez ha remarcado que, ahora, el Senado, en el que el PP tiene mayoría absoluta, puede entorpecer una eventual Ley de Amnistía, porque ya ha anunciado que va a modificar el reglamento para ralentizarla.

En principio, ha explicado que la Cámara alta tiene dos meses para que informe, debata y apruebe o no una proposición de ley, y puede prolongar el plazo de forma que sean hasta cinco años, "como los jueces que no se van" del CGPJ.

"Me parece todo de una irresponsabilidad política institucional que es lamentable. Un partido que en principio, en algún momento determinado volverá a gobernar, no sé cuándo, espero que gobierne muy tarde, ¿dónde está su responsabilidad?", ha preguntado al PP.

Para Tontxu Rodríguez, ante la amnistía, "cada uno puede tener la opinión que tenga". "Unos pueden decir que es constitucional, otros que es inconstitucional, cada uno puede tener su criterio. Pero, ¿alguien conoce el texto?, ¿cómo voy a criticar algo que no conozco, que no lo conoce nadie?. Pues el Consejo General se da el lujo de criticarlo y de hacer una declaración institucional", ha reiterado.

En su opinión, será cuando se conozca el texto, cuando se pueda criticar, "a no ser que seas Rappel, que igual esta gente de la derecha y de la ultraderecha y de la derechita cobarde son visionarios".

