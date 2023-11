Margarita Robles contra los vocales del CGPJ que rechazan la amnistía: "No pueden dar lecciones"

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha mostrado su "asombro" por la petición de 8 vocales conservadores del CGPJ de celebrar un pleno extraordinario para abordar la amnistía y les ha acusado de no ser "los más adecuados para dar lecciones de constitucionalidad" cuando "están incumpliendo claramente la Constitución y siguen sentados en sus sillas".

"Desde ayer que me enteré no salgo de mi asombro", ha manifestado Robles en declaraciones a los periodistas en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), y ha considerado que esta petición es "una falta de sentido de la realidad" de unos vocales "que deberían haberse ido y haber dimitido hace mucho tiempo y que nunca le han pedido al Partido Popular que se proceda a la renovación".

Ha lamentado que "se permitan el lujo de dar lecciones a nadie sobre lo que hay que hacer" cuando ellos mismos son "conscientes" de que permaneciendo en el Poder Judicial "están en una situación claramente inconstitucional".

"Me parece gravísimo que quienes están en una situación de clara inconstitucionalidad, que nunca han pedido la renovación del Consejo, que tienen a juzgados y tribunales bastante abandonados, se preocupen de que otros cumplan o no cumplan la Constitución, cuando esos vocales saben perfectamente que ellos son los primeros que están incumpliendo la Constitución y no han tenido en ningún momento el gesto de dignidad de decir que se van", ha reprochado Robles.

Para la ministra, "se puede estar a favor o en contra de la amnistía", pero ha remarcado que "si hay alguien que tiene poca legitimidad en estos momentos" son unos vocales "que están incumpliendo claramente la Constitución y que siguen sentados en sus sillas"

"Lo digo con todos los respetos y con todo el dolor: no son esos vocales los más adecuados para dar lecciones de constitucionalidad, deberían preocuparse por la situación en la que está el órgano al que van ellos cada día sin hacer ninguna queja y sin protestar", ha concluido.

