El exministro de Justicia De la Quadra contra la amnistía: "Se concede desde la debilidad"

El exministro de Justicia y catedrático emérito de Derecho Administrativo Tomás de la Quadra-Salcedo se opone a la amnistía a los líderes del procés. Especialmente, al expresident Carles Puigdemont. El exministro considera que si el expresidente recibe la amnistía "revestiría de proeza su conducta".

Así lo ha expresado De la Quadra-Salcedo en una tribuna publicada este miércoles en El País, titulada Entre Escila y Caribdis.

El exministro destaca que la Constitución española no permite que la ley autorice indultos generales (artículo 62). "No es claro qué se entiende por indulto general, aunque la única previsión legal sobre ello la dio por primera y única vez el Código Penal de 1822 (artículo 157) que los describía como 'los que S. M. concede sin determinación de causas, ni de personas a todos los que hayan delinquido'", explica.

[El exministro De la Quadra-Salcedo, contra la amnistía a Puigdemont: "Legitimaría el 1-O"]

De todas formas, explica De la Quadra-Salcedo, "con independencia de qué se entienda por indulto general, ya se han concedido indultos a los principales responsables del procés" ya juzgados y condenados. "Nada impide otorgarlos a los otros niveles antes señalados", incide.

"Mi posición contraria en este caso a la amnistía, aunque la Constitución no las prohíba en general si no son arbitrarias, se basa en consideraciones políticas sobre la concreta de que ahora se trata y al creer que puede no servir al fin que se dice pretender", ha escrito el exministro en su tribuna.

"Concederla desde una posición de debilidad -y debilidad es negociarla a cambio de una investidura con los grupos parlamentarios de los amnistiados- no solo le puede privar de los efectos que se buscan, sino que puede llegar a suponer una justificación de los hechos amnistiados que deshaga los beneficios hasta ahora logrados con los indultos", ha aseverado.

De la Quadra-Salcedo considera que "solo los indultos a ciudadanos y niveles inferiores del Govern tendrían posibilidades, frente a una amnistía, de evitar blanquear a Puigdemont, el responsable de todo". Que el expresident "acabe siendo, sin más, amnistiado no resulta asumible", ha afirmado el exministro.

El responsable de Justicia en la época de Felipe González no está totalmente en contra de un eventual indulto a Puigdemont, aunque no se lo daría "ahora", porque "no supondría revestir de proeza su conducta, como si podría ocurrir con la amnistía".

La medida de gracia exigida por Puigdemont para investir a Sánchez, además, responde únicamente al interés del expresident, según el exministro, "para redimirle ante los suyos por las huidas y flaquezas" por no "tener valor de quedarse a responder por sus actos, dejando a sus seguidores abandonados a las consecuencias de lo que él desencadenó".

