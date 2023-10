El PP ve una "vergüenza" que Sumar "justifique" desde el Gobierno la brutal matanza de Hamás

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha calificado este lunes de "vergüenza" que los principales dirigentes de Sumar "justifiquen" la brutal matanza perpetrada este fin de semana por el grupo terrorista Hamás en el sur de Israel.

Sémper ha atribuido la "falta de contundencia" de las declaraciones de Pedro Sánchez sobre estos hechos a la "sintonía política" que tienen con Hamás algunos partidos de su coalición de Gobierno, como Sumar.

"Estamos viendo que diversos miembros del actual Gobierno en funciones y socios parlamentarios de Pedro Sánchez han justificado el ataque terrorista a Israel", ha dicho Borja Sémper en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP.

Algo que ya ocurrió, ha recordado, con las discrepancias internas del Gobierno respeto a la Cumbre de la OTAN celebrada en el verano de 2022 en Madrid y respecto a la invasión de Ucrania.

"Entonces vimos", ha relatado, "que medio Gobierno se manifestaba a favor de Putin, o no mostraba solidaridad y apoyo a Ucrania. Y ahora vemos que medio Gobierno se muestra favorable o no condena con suficiente contundencia el ataque terrorista de Hamas".

Algo que, a su juicio, debilita la política exterior de España, "incluso cuando la posición debería ser fácil y clara: siempre a favor de los derechos humanos y en contra del terrorismo".

"Los españoles no tenemos por qué soportar semejante vergüenza", ha dicho Borja Sémper, "es necesario que en las próximas horas se produzca una condena contundente del ataque de Hamás a Israel por parte del Gobierno, singularmente por parte de la vicepresidenta en funciones del Gobierno" y líder de Sumar, Yolanda Díaz.

Como organización terrorista yihadista, ha recalcado el portavoz del PP, "Hamás vulnera los derechos fundamentales de las mujeres, los homosexuales y las lesbianas, no sólo en Gaza, sino en todo el territorio de Israel. Ante esto no caben medias tintas, no cabe ser feminista de vía estrecha".

Al respecto, Sémper ha recordado los informes de Amnistía Internacional, según los cuales las autoridades de Hamás violan sistemáticamente los derechos de las mujeres, además de encarcelar y torturar a los homosexuales. Sin que esto haya supuesto una clara condena por parte de Sumar y de Podemos, partidos integrados en el Gobierno que presumen de sus políticas feministas.

"Además de ser organización terrorista", ha insistido el portavoz del PP, "Hamás viola constantemente los derechos humanos, no sólo de los judíos, sino de los palestinos que no aceptan sus postulados. No hablamos de un conflicto sobre un territorio, hablamos de una organización terrorista que quiere imponer una visión medieval de la vida".

Por otro lado, Borja Sémper ha indicado que, en su encuentro previsto para esta tarde a las 5, Alberto Núñez Feijóo exigirá al socialista Pedro Sánchez que aclare qué está negociando con los partidos independentistas para que apoyen su investidura.

"Pedro Sánchez lleva meses ocultando qué está negociando con los independentistas", ha dicho Sémper al respecto, "ya ha empezado a verbalizar la palabra amnistía, esperamos esta tarde pueda hacerlo ante Feijóo".

Puesto que Sánchez tiene intención de poner sobre la mesa la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el encuentro de esta tarde, Feijóo volverá a reclamar que se modifique el sistema de elección de sus miembros para garantizar la independencia del Poder Judicial.

"Si antes ya lo teníamos claro, después de todo lo que hemos visto ahora aún más", ha indicado el portavoz popular: "es una necesidad de nuestro Estado de derecho despolitizar el órgano de gobierno de los jueces".

"Hoy es aún más necesario para la democracia", ha abundado, "evitar que los políticos manoseen y mangoneen cualquier aspecto que tenga que ver con la judicatura". Feijóo también pedirá esta tarde a Pedro Sánchez que haga pública cuanto antes la fecha de su debate de investidura.

Manifestación en Barcelona

A juicio del portavoz del PP, la manifestación contra la amnistía celebrada este domingo en Barcelona demuestra que "una mayoría de españoles está en contra de que una minoría privilegiada imponga su voluntad a la mayoría".

Los españoles, ha añadido, "están hartos de que haya políticos dispuestos a aceptar cualquier chantaje con tal de mantenerse en el poder. Todos sabemos que esta componenda no es legal", ha añadido, "lo sabían todos los ministros, que dijeron que la amnistía no tiene encaje en la Constitución. No es moral ni políticamente aceptable".

El portavoz popular ha calificado de "escándalo de proporciones descomunales" que Pedro Sánchez esté negociando la amnistía a los políticos que delinquieron, malversaron fondos públicos y vulneraron la Constitución, sólo para mantenerse en el poder.

La manifestación celebrada este domingo en Barcelona, ha indicado al respecto, fue "un gesto de rebeldía ante la injusticia y de dignidad democrática de una mayoría social en toda España que no está dispuesta a pasar por esta vergüenza".

