Feijóo reprocha a Sánchez el 'silencio' sobre la amnistía en su reunión: 'La respuesta ha sido la nada'

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que Pedro Sánchez se ha negado a darle explicaciones sobre sus planes para otorgar la amnistía a los independentistas, durante el encuentro que ambos han mantenido en el Congreso de los Diputados.

De hecho, y pese a las reiteradas preguntas de Feijóo, Sánchez ha evitado en todo momento pronunciar la palabra "amnistía" durante la reunión, que se ha prolongado durante algo más de 50 minutos. "La respuesta ha sido la nada", ha asegurado el líder popular en su posterior comparecencia ante los periodistas.

Feijóo ha pedido al candidato socialista que sea "honesto" y convoque nuevas elecciones para que los ciudadanos decidan en las urnas si es adecuado amnistiar a los independentistas.

Porque, ha recordado, ninguno de los cuatro grandes partidos llevaban la amnistía en su programa electoral. Y el propio Pedro Sánchez sostuvo, hasta 72 horas antes de las elecciones del 23-J, que esta medida de gracia no cabe en la Constitución.

"Si tan seguro está de que la Justicia en España ha de ser desigual en función de la ideología de quien delinca, que lo consulte a los españoles en unas elecciones generales", ha dicho Feijóo en su comparecencia ante la prensa, sobre los planes de Pedro Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo ha advertido que conceder la amnistía que exigen ERC y Junts para apoyar la investidura de Sánchez sería "una equivocación histórica": "No puede aceptar un chantaje que consista en poner en tela de juicio la Constitución y legislación española", ha agregado.

Otorgar la medida de gracia a quienes dieron un golpe contra la Constitución, a abundado el presidente del PP, supone para Pedro Sánchez "incumplir la palabra dada, quebrar el principio de igualdad, asumir que España tiene unas leyes injustas y que el Estado tiene que pedir perdón a los que declararon la independencia".

Durante la reunión, Feijóo ha transmitido al candidato socialista que "la amnistía no supone enterrar la independencia, sino relanzar el proceso independentista". Sin embargo, ha explicado luego el dirigente del PP, "no he tenido respuesta" por parte del presidente en funciones.

Al término del encuentro, fuentes oficiales del PSOE han difundido una nota en la que explican que Pedro Sánchez ha pedido al líder del PP que respete "los resultados electorales del pasado 23-J, la democracia parlamentaria, y la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de conformar un gobierno de progreso".

"El PSOE fue absolutamente respetuoso en el proceso de investidura de Feijóo, a pesar de que hubiera hecho perder el tiempo a todos los españoles durante más de un mes", señalan fuentes de Ferraz. Sin embargo, señala el comunicado, "en las dos últimas semanas el PP ha convocado dos manifestaciones contra la investidura de Pedro Sánchez, en las que se ha faltado al respeto al jefe del Estado, y ahora está intentando hacer una instrumentalización partidista de la Fiesta Nacional del 12 de octubre".

En este sentido, Sánchez ha pedido al líder del PP "contención en su intento desesperado de agitar la calle", durante el desfile militar del 12 de octubre. Según las mismas fuentes, Pedro Sánchez ha pedido a Feijóo "respeto institucional a la Constitución Española" para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que permanece bloqueado desde hace cinco años.

