Feijóo se prepara para la investidura: "Prefiere la dignidad que presidir un Gobierno con indignidad"

Con el estribillo de The Rising, de Bruce Springsteen, aún coreando en su cabeza, Alberto Núñez Feijóo se ha refugiado este lunes en la soledad y tranquilidad de su despacho de la calle Génova. Los ríos de gente que acudieron ayer a su gran acto en Madrid contra la amnistía y por "la igualdad de los españoles" le han levantado la moral en las horas previas a su debate de investidura en el Congreso.

El candidato popular ultima un discurso con el que espera encontrar el apoyo que no tendrá en la votación posterior, que resultará fallida salvo sorpresa. "Recibiremos con honor los noes de los que darán el sí a una España desigual. El PP prefiere la dignidad que presidir un Gobierno con indignidad", ha remarcado este lunes Cuca Gamarra.

La secretaria general de los populares ha avanzado en una rueda de prensa que Feijóo planteará ante la Cámara todo lo que tiene en su cabeza para España. Las medidas que aplicaría si llegase a la Moncloa. Y también lo que no está dispuesto a hacer si fuese investido presidente. Por ejemplo: ceder a los chantajes de los partidos independentistas.

Mañana, @NunezFeijoo expondrá su proyecto de Gobierno y de país, con seis pactos plenamente vigentes para los 48 millones de españoles. pic.twitter.com/9R6NZAQV1l — Partido Popular (@ppopular) September 25, 2023

Después de las últimas declaraciones públicas del presidente del Gobierno, abonando el terreno para un posible borrón de los delitos del procés, el PP cree que hay todavía más motivos para la investidura de su presidente. Así que mañana el planteamiento a los 350 diputados será sencillo. La disyuntiva se decide entre dos opciones: "Feijóo o amnistía".

Sobre el discurso del candidato, su número dos ha desvelado algunos detalles: contendrá propuestas "económicas, sociales e institucionales". La principal idea-fuerza del mensaje será la "igualdad" de los españoles y, en definitiva, tomará la palabra quien "piensa en cómo servir a 48 millones de españoles" frente a los que sólo se preocupan por "las élites y en cómo seguir en la Moncloa".

Apelará al PNV

Pese a la práctica imposibilidad de conseguir los cuatro votos que necesita para ser elegido presidente del Gobierno, el candidato popular seguirá apelando a formaciones nacionalistas como el PNV. Así lo ha afirmado Gamarra: "Apelará a los dirigentes políticos de diferentes sensibilidades, cuestionando si creen que Sánchez será de fiar con ellos, después de comprobar lo que ha hecho con sus propios compañeros".

Desde luego, lo que no tiene pensado hacer el PP es un llamamiento al transfuguismo en las filas del PSOE para amarrar la investidura. Al menos, así lo ha señalado la número dos del partido, que ha respondido a las acusaciones de los ministros del Gobierno por alentar a esta práctica: "Son ellos los que practican el transfuguismo ideológico, por asimilar una amnistía que no iba en su programa electoral y rechazaban antes del 23-J".

[ERC revela que ya han intercambiado con el Gobierno documentos técnicos sobre la amnistía]

En ese sentido, los populares sí apelan a las conciencias de los socialistas por el cambio de opinión con la amnistía. Por ello Gamarra ha advertido: "La nueva izquierda que ha abandonado la igualdad de clases para favorecer a una casta política, a cambio de un puñado de votos que cuestiona todo tipo de libertades, al PP y a la inmensa mayoría de españoles que defiende la igualdad no les va a callar".

Tras el éxito de la movilización que cosechó ayer el mitin de Feijóo, el PP avisa de que esto es sólo el primer capítulo. Y que si el Gobierno sigue adelante con sus planes de amnistiar a Puigdemont, habrá más reacción en la calle. "Es un mensaje no sólo de los votantes del PP, también de formaciones de izquierdas que no aceptan la amnistía y no se resignan", ha subrayado Gamarra.

