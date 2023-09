La presidenta de la ANC a ERC y Junts: "No os vendáis por nada que no sea la independencia"

La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha exigido a las dos formaciones secesionistas con representación en el Congreso -ERC y Junts- que "sólo se vendan" al Gobierno a cambio de la independencia.

"Salir a gritar independencia es la manera de decir a los partidos: 'no os vendéis por nada que no sea la independencia, no entenderemos una investidura que no sea a cambio de esto'", ha asegurado en una entrevista publicada este domingo, víspera de la Diada, en El Nacional.Cat

Feliu ha asegurado que "ejercerán toda la presión posible" sobre los citados partidos para que "no se doblen antes falsos cantos de sirena". "Si nos quedamos tranquilos en casa acabaremos cayendo en estos pactos que solo supondrán más autonomismo y sólo servirán para apuntalar este gobierno de Madrid que nos represalia y que nos engaña continuamente", añade.

De igual modo, la presidenta de la ANC ha pedido no investir a Sánchez sólo a cambio de la amnistía. "Claramente no. Si tenemos una amnistía sin cambiar las reglas del juego, es una amnistía falsa, ya que se convierte en un indulto o un perdón", remarcó.

En el día de ayer, la Asamblea Nacional Catalana ya amenazó con impulsar "definitivamente" una "lista cívica" electoral si ERC y Junts siguen sin ser "eficaces".

"Exigimos a los partidos independentistas con representación en España, Junts y ERC, que se pongan de acuerdo, no para votar a presidentes españoles del Estado represor, sino para hacer efectiva la independencia a través de la mayoría de la que disponen”, añadieron en un comunicado.

El citado manifiesto, tal y como detalla Efe, advierte a ERC y Junts de que cualquier negociación con PP o PSOE "solo puede ser asumible si pasa por el reconocimiento explícito de que el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 fue el acto de soberanía que refrenda a Cataluña como sujeto político en conflicto con el Estado".

