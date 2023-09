El PP acusa a Pedro Sánchez de "finiquitar" al PSOE: "Ya no puede mirar a la cara a sus votantes"

La portavoz parlamentaria y secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha cargado contra el PSOE este viernes por anunciar que no se volverá a reunir con el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, y ha asegurado que Sánchez "ya no puede mirar a la cara a sus votantes". Para el PP, este rechazo es decir 'no' a reunirse con "una mayoría de españoles que votaron a Feijóo el 23 de julio". "Pedro Sánchez ha finiquitado al PSOE", ha afirmado Gamarra tajantemente en un vídeo difundido a los medios de comunicación.

La número dos de Feijóo cree que el PSOE "no quiere ni hablar con la mitad de los españoles porque prefiere echarse en los brazos de un prófugo que le exige la amnistía para poder seguir en el Gobierno".

Responde así a la portavoz socialista y ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría, quien ha anunciado este viernes que no se van a reunir más con el PP porque "está en manos de la ultraderecha, como demuestra su pacto con Vox en Murcia".

Gamarra ha acusado a Sánchez de renunciar a velar por la "democracia y libertad", el "interés general" y por la "igualdad entre todos los españoles". "La realidad es que el PSOE tiene mucha prisa por cerrar cuanto antes un acuerdo con un prófugo que a cambio de una amnistía, y por tanto entregar nuestra democracia y orden constitucional, le permita seguir estando en el poder", ha asegurado la secretaria general del PP.

La portavoz popular tampoco se ha olvidado del viaje de la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont. "Dicen que no quieren volver a ver a Feijóo los mismos que mandan como mediadora a una vicepresidenta para reunirse con un prófugo de la justicia y negociar con él un nuevo Gobierno", ha criticado Gamarra. El Gobierno ha querido desmarcarse de dicha reunión de Díaz con Puigdemont desde que se hizo público.

También ha recordado a los socialistas que están en contra de la ley de amnistía que pide Carles Puigdemont a cambio de apoyar una investidura de Sánchez. "No quieren escuchar a las voces del PSOE que dicen que la amnistía no es una moneda que se pueda entregar", ha aseverado.

Numerosos socialistas históricos, como el expresidente Felipe González y el exvicepresidente Alfonso Guerra, entre otros, han mostrado su desacuerdo con esta hipotética cesión al independentismo. El expresidente de Aragón y ahora senador autonómico del PSOE, Javier Lambán, también ha dejado claro que "la amnistía no cabe en la Constitución ni de lejos" y que "abriría una senda muy peligrosa".

