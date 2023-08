El BNG intenta hacer valer el escaño de Néstor Rego: "No daremos un cheque en blanco a Sánchez"

Néstor Rego, único diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), ha asegurado este jueves que no darán un "cheque en blanco a nadie". Aunque desde su partido no se niegan a hablar con el PSOE, no quieren ofrecer su apoyo a cualquier precio para la investidura de Pedro Sánchez.

El galleguista también ha recordado que en el actual contexto los nacionalismos tienen un peso "decisivo", una baza que no quiere desaprovechar y que va a "obligar a dar pasos hacia su reconocimiento".

Así lo ha expresado en el Congreso, adonde ha acudido para presentar sus credenciales y recoger el acta: "Hace cuatro años apoyamos la investidura de Pedro Sánchez, estamos en disposición de hablar para que esto sea así de nuevo, pero es evidente que esto tiene que ser a cambio de que haya voluntad explícita de cumplir esos compromisos".

La razón de su reticencia a apoyar sin condiciones a los socialistas es que el Gobierno ha formalizado los compromisos adquiridos con el BNG sólo "parcialmente". Y ha remarcado: "No estamos dispuestos a que el Gobierno no cumpla".

La primera reunión presencial entre el PSOE y la formación de Rego tendrá lugar este jueves, según han anunciado fuentes socialistas, que también han confirmado otra cita cara a cara con representantes de Esquerra. Hasta ahora, los contactos habían sido tan solo telefónicos. Esa reunión, ha asegurado, está orientada especialmente a la constitución de la Mesa del Congreso, porque los socialistas "pretenden hacer el proceso por pasos".

[Bolaños vuelve a Madrid para "cerrar acuerdos" y como "primera opción" para presidir el Congreso]

Con respecto a la Mesa, el presidente del partido gallego cree que tiene que "reflejar la pluralidad política". No ha querido valorar Rego quién debe presidir el Congreso, aunque ha insinuado la importancia de los nacionalismos para la composición de una Mesa "plurinacional".

Una vez concluidas las negociaciones sobre la Mesa del Congreso, ha asegurado, entrarán "más directamente" en los posibles acuerdos de cara a la investidura. Rego espera que esas conversaciones sean "fructíferas", ya que una repetición electoral a su juicio "no sería buena" para la sociedad.

El otro nacionalismo

Este jueves, la diputada de ERC Teresa Jordà ha presumido de que los partidos independentistas (ERC y Junts) tienen en sus manos la investidura de Sánchez. Además, ha advertido a sus socios del partido de Carles Puigdemont que no debe arruinar esta oportunidad con exigencias inasumibles.

"Ahora hay dos formaciones políticas importantísimas con 14 diputados con muchísima fuerza", ha indicado Jordà tras recoger su credencial en el Congreso de los Diputados, en alusión de la suma de ERC y Junts, "tenemos una ocasión oro, no sería bueno que la echemos a perder".

[Puigdemont incluye la ofensiva contra el Rey en la agenda soberanista que planteará a Sánchez]

Pero, como Rego, también ha recordado que ERC no va a dar sus votos para investir a Pedro Sánchez a cambio de nada: "Nada es gratis", ha dicho ante los periodistas. "Que nadie se equivoque, que nadie dé por hechos los votos de ERC. En cualquier negociación, si las dos partes quieren llegar a acuerdos, tiene que haber movimientos".

Jordà ha intentado mostrarse realista: "Sabemos quién es el PSOE, quién es el PP, son los del 155. Los conocemos perfectamente". Lo ha dicho en alusión a la intervención de la Generalitat por parte del Estado tras el golpe del 1-O, añadiendo: "Pero preferimos un Gobierno progresista, preferimos siempre hablar con el PSOE antes que con el PP".

Para que se pueda alcanzar este acuerdo, ha agregado, "vamos a ver si Pedro Sánchez es un hombre de Estado, si tiene mirada larga, si atiende las demandas".

Sigue los temas que te interesan