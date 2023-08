El PP tras la oferta de Vox: “Las reglas del juego han cambiado, Feijóo tiene más apoyos que Sánchez”

La renuncia de Vox a entrar en un hipotético gobierno con el PP y de esa manera facilitar la investidura de Alberto Núñez Feijóo ha "cambiado las reglas del juego y las circunstancias". Así lo ha expresado este lunes el coordinador general popular, Elías Bendodo, que ha vuelto a reivindicar la "victoria del PP en las elecciones" del 23-J y ha lamentado que Sánchez esté "propiciando el bloqueo".

El apoyo 'gratis' de la formación de Santiago Abascal a una investidura de Feijóo "es un paso para que gobierne el PP", ha celebrado Bendodo. "A día de hoy, el PP tiene más apoyos que el PSOE y el 'no es no' de Sánchez llevaría a una repetición de elecciones", ha asegurado el dirigente popular en una entrevista en los micrófonos de la Cope este lunes.

En cuanto a los números para llegar a la mayoría de 176 escaños, la situación no ha cambiado para el PP. Con el 'sí' de Vox, Feijóo sumaría a día de hoy 170 votos positivos para su investidura, necesitando así el voto a favor de Coalición Canaria (1 escaño), Unión del Pueblo Navarro (1 escaño) y el PNV (5 escaños).

Los cinco votos del PNV tienen la llave de la Moncloa para Feijóo. Y esa llave no se la van a dar. La renuncia de los de Abascal a entrar en el Gobierno creó un hilo de esperanza en el PP que hacía pensar en que el PNV podía replantearse su 'no' rotundo a los populares. Sin embargo, la formación liderada por Andoni Ortuzar no ha tardado ni un día en reafirmarse en su negativa inicial a facilitarle la presidencia a Feijóo. El PNV ha publicado un tuit este lunes insistiendo en la posición fijada por el Comité Ejecutivo del partido el pasado 24 de julio.

Cabe recordar que Ortuzar ya afirmó que el problema no era sólo Vox sino también "varios puntos" del programa electoral del PP, que "hacían casi imposible" el apoyo de su partido a una investidura de Feijóo.

El 24 de julio, el Euzkadi Buru Batzar fijó su posición con meridiana claridad. Ante el intento de algunos actores políticos y mediáticos, tanto en Euskadi como en España, de construir una realidad alternativa, estimamos oportuno y conveniente refrescar su memoria. 👇 https://t.co/exThyhqYAh — EAJ-PNV (@eajpnv) August 7, 2023

Sobre los posibles pactos de cara a una investidura y la formación de la Mesa del Congreso, prevista para el próximo 17 de agosto, Bendodo ha asegurado que "el PP tiene la capacidad de hablar con todos y pactar con casi todos". "Hemos pactado con el PSC en Barcelona, con el PSE en Vitoria, con el PNV, con UPN, con Coalición Canaria o el Partido Regionalista Cántabro", ha destacado el coordinador general del PP, queriendo demostrar el "espectro amplio" de su partido.

Al ser preguntado sobre si el PP ha reflexionado sobre cómo encaminar la relación con Vox, Bendodo ha respondido que "hay que normalizar tener la capacidad de pactar y hablar con todos, y con límites". "El PP tiene a otro partido a su derecha [Vox] y eso le permite avanzar por el centro. Somos distintos a Vox, coincidimos en algunas cosas, pero diferimos en otras, como con el PSOE", ha afirmado.

Sobre unas posibles negociaciones con Junts y su líder Carles Puigdemont, el dirigente del PP ha asegurado que "hablar con todos es una regla básica en democracia, aunque el otro esté en las antípodas". "Los límites son las Constitución", ha matizado, para después recordar las palabras del exdirigente del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba de 2016, cuando dijo que "no se puede hacer depender la estabilidad de tu país de alguien que quiere romper a España".

