Sumar cree que el voto LGTBI ha sido "decisivo" para acabar con "el tsunami del verano azul"

La portavoz en materia de Igualdad de Sumar, Elisabeth Duval, ha asegurado que el voto LGTBI ha sido "decisivo" en el resultado electoral del 23-J y ha celebrado haber acabado en el "tsunami del verano azul" en alusión al PP.

"Yo creo que ha sido decisivo (el voto LGTBI) porque nos enfrentábamos a una situación de urgencia; se había instalado en los últimos meses la idea de que era inevitable una victoria de la derecha, un retroceso de los derechos y hemos visto que no es así", ha explicado Duval en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

Para la dirigente de Sumar, se ha visto que "cuando la gente progresista sale a votar se puede parar a la derecha y se puede proponer una España mejor" y lo más "importante", ha añadido, es que "se ha demostrado, y ahí se incluye el colectivo LGTBI, que España es mejor que un país en blanco y negro".

Según Duval el resultado electoral ha demostrado que "para mucha gente, no solo del colectivo (LGTBI), la libertad de los demás es también un orgullo y que también se hacen partícipes de esa lucha".

La portavoz de Igualdad ha minimizado el hecho de que Sumar haya quedado como cuarta fuerza política, porque ha sido "muy cerquita de la tercera posición de Vox", aunque ha confirmado su intención de ir a por más. "Aspiramos a más", ha indicado Duval, quien ha recordado el escaso tiempo de vida que tiene la coalición de partidos que lidera Yolanda Díaz. "Es una proeza, la conformación de la coalición desde hace apenas un mes y ser determinantes y hacerlo en un contexto, además, en el que nos mantenemos como bloque", ha explicado.

En su opinión, "Sumar no acaba, ni de lejos aquí", pero considera un "éxito" haberle "dado la vuelta a la tortilla, haberle dado la vuelta a los sondeos, haber acabado con esa narrativa del tsunami azul o del verano azul que se le ha ennegrecido un poco a Feijóo". Ha destacado, asimismo, que, a pesar del llamamiento al "voto útil" del PSOE, Sumar "ha aguantado y ha conseguido abrir brecha".

Respecto a las negociaciones para formar gobierno, Duval ha apelado a la discreción de Yolanda Díaz. "No podemos airear ni nuestras exigencias ni nuestros métodos ni cómo van a hacerse esas negociaciones en público antes de que comiencen las conversaciones", ha explicado Duval, quien ha recordado la voluntad de Díaz de tomar la iniciativa de "empezar a dialogar para tejer la mayoría necesaria que necesita este país".

"Mucha gente hoy ha dormido más tranquila después de saber que no se ha dado ese retroceso, esa victoria de las derechas, pero queremos ofrecerle aún más tranquilidad y vamos a poner todo el empeño en ello", ha explicado. Sobre la necesidad de contar con Junts para repetir el Gobierno de coalición, la dirigente de Sumar ha pedido prudencia y ha recordado que la formación independentista no ha cerrado la puerta.

En este sentido ha precisado que existe una diferencia "muy importante entre decir que gratis no prestarán su apoyo y decir que no prestaran su apoyo". "Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente, pero creo que no hay que ser excesivamente explícitos a la hora de airear las conversaciones que tienen que conducirse con la máxima discreción y queriendo que lleguen a buen puerto esas negociaciones", ha considerado la dirigente de Sumar.

