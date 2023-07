Feijóo insiste en que aún hay un millón de votos por correo sin repartir: 'La dirección es incompetente'

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra la dirección de Correos por su "incompetente gestión" durante esta legislatura en general y por "haber improvisado tanto" durante este proceso electoral en particular, ya que, a nueve días de los comicios generales del 23-J, "quedan todavía más de un millón de votos sin repartir".

En una entrevista en Más de uno de Onda Cero, el candidato popular a la presidencia del Gobierno ha criticado el "desmantelamiento" de la empresa pública y ha pedido el "cese" de su director, Juan Manuel Serrano, -"exjefe de gabinete de Pedro Sánchez", ha recordado Feijóo-, así como del responsable de logística. "Conozco la compañía y ha perdido 1.000 millones de euros en los últimos años", ha criticado. "Si la SEPI (la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) no hubiera inyectado capital, estaría en una situación de preconcurso de acreedores", ha lamentado.

"¿Por qué han tardado tanto en poner refuerzos? ¿Por qué han improvisado tanto? ¿Y por qué Correos pierde mil millones de euros en los últimos años?", se ha preguntado.

Para Feijóo, que en el contexto actual donde "Amazon y otros agregadores expiden millones de paquetes diarios que una empresa" como Correos "tenga 1.000 millones de pérdidas acredita que su equipo directivo no puede gestionar la compañía". Y más aún cuando "hay picos de volumen" como durante esta campaña electoral, donde el voto por correo ha batido todos los récords en democracia con más de 2,6 millones de solicitudes. "No han estado a la altura de las circunstancias".

[La JEC descarta "medidas adicionales" para asegurar el voto por correo ante las que se "están adoptando"]

A juicio de Feijóo, no se ha "previsto con planificación la plantilla" para distribuir el voto postal. "No es sólo un paquete, hablamos de un derecho constitucional", ha insistido. "Aquí no hablamos de que Correos entrega fuera de plazo, hablamos de que si usted pide el voto por correo ya no puede votar en una urna, y si no se lo facilitan se queda sin ejercer un derecho constitucional", ha remarcado.

Para Feijóo, que haya "más de un millón de personas" que han solicitado el voto por correo y "todavía no lo tienen" es un "supuesto gravisimo". "Y mi obligación como demócrata es ponerlo encima de la mesa", ha dicho especialmente molesto. "Es un tema muy serio que me enerva especialmente porque estuve en esa compañía y cuando llegaba Navidad reforzábamos la plantilla porque se movía más paquetería".

"Sería lamentable que se quedaran tan solo 500 personas sin poder votar".

Sindicatos

Feijóo ha hecho hincapié en que con sus palabras no agita "ninguna sospecha", sólo pone encima de la mesa una denuncia que ya han manifestado los sindicatos, que llevan semanas alertando de un posible colapso por las elecciones. "El enfrentamiento entre los sindicatos y el exjefe del gabinete de Pedro Sánchez, actual director de Correos, viene desde hace años", ha recordado.

En este punto, ha dicho que los carteros son "gente muy seria" y han dicho que "necesitan refuerzos en el mes de julio para repartir récord de solicitud de voto por correo" porque hay "más de un millón" de votos sin repartir.

Por tanto, ha indicado que "la culpa no es del señor Feijóo", que lo que quiere es que "se repartan los votos", al tiempo que ha señalado que la actual dirección de Correos no está gestionando "bien" la compañía y no ha estado a la "altura de las circunstancias". "¿Cómo es posible que hayan tardado semanas en discusiones entre la dirección y los sindicatos en ver cómo se incrementa la plantilla?", se ha preguntado.

Sigue los temas que te interesan