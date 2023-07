Elecciones generales 23J: ¿qué hacer si mis datos en el censo electoral son incorrectos?

El próximo 23 de julio, España celebra las elecciones generales y más de 35 millones de personas podrán ejercer su derecho al voto en las urnas. Los comicios han pillado de imprevisto a muchos ciudadanos por la coincidencia con el periodo de vacaciones de verano.

Por ello, se estima que muchos ciudadanos van a optar por votar por correo. En esta ocasión, la Junta Electoral Central ha dejado exentas de formar parte de la mesa electoral a las personas que tengan contratado un viaje en verano previamente a la convocatoria de las elecciones generales de España, debido a que la cancelación supone un perjuicio económico y se puede demostrar.

Antes de que llegue el 23-J, comienzan a surgir dudas acerca de los datos registrados en el centro electoral. Una de las situaciones que se puede dar es que nos encontremos con que los datos que figuren en el centro electoral no sean los correctos. A continuación, te explicamos cómo puedes verificarlo.

¿Cuál es la importancia del censo electoral en las votaciones?

El censo electoral es un documento en el que se recogen todos los datos de los ciudadanos que tienen derecho a voto. Se trata de ciudadanos españoles que sean mayores de 18 años contra los que no haya ninguna sentencia judicial que les inhabilite del derecho al sufragio activo.

Hay que tener en cuenta que existen tres tipos de registros de acuerdo con la Ley del Régimen Electoral General: el censo electoral de españoles residentes en España (CER), el censo de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero (CERA) y el censo electoral de extranjeros residentes en España (CERE). Sin embargo, solo es posible estar inscrito en uno de los tres registros.

Cómo saber si estoy incluido en el censo electoral

Antes de la celebración de las elecciones generales en España 2023, los votantes tienen que comprobar que su nombre figura en el censo electoral. Una vez que se haya comprobado que constan en el censo, hay que verificar que los datos sean los correctos para que no haya ningún error que impida votar en los comicios.

La Oficina del Censo Electoral se encarga de hacer llegar a todos los electores una tarjeta censal a su domicilio con los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral.

Sin embargo, si no se está en el hogar o por otra razón, no se recibe o no se puede consultar la misma, existen otras vías a las cuales recurrir para poder conocer estos datos y comprobar si son o no correctos. Así, se puede consultar a través de los consulados y ayuntamientos, que exponen las listas electorales vigentes en sus respectivos municipios durante ocho días.

Por otra parte, también se pueden consultar los datos personales del censo a través de internet en la página web del INE, donde se podrá conocer el colegio electoral y la mesa que le corresponde para votar en la jornada electoral. Asimismo, también se podrá acceder con el certificado electrónico o digital.

¿Qué ocurre si los datos son incorrectos o no estoy en el censo?

Si se cumplen los requisitos para poder ejercer el derecho a voto, pero se comprueba que algunos de los datos que figuran en el censo electoral no son correctos, o que directamente no se figura en la base de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), se puede realizar una reclamación ante la delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral.

Para efectuar esta reclamación existe un plazo de tres días, buscando así que se lleve a cabo la correspondiente rectificación. Estas modificaciones deben ser publicadas en el decimoséptimo día posterior a la convocatoria de las elecciones.

¿Cuál es la documentación que hay que presentar para votar?

Una vez que el ciudadano acude al colegio electoral, tendrá que presentar un documento identificativo, como por ejemplo el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir. En el caso de que no se presente ninguna de estas opciones, la persona no podrá ejercer su derecho al voto.

Asimismo, los votantes también podrán ejercer el derecho al voto presentando otros documentos de identificación como la tarjeta de residencia y la tarjeta de identidad de extranjero.

