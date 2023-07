El cerebro económico de Sumar: "El hijo de un rico puede cobrar los 20.000€ si su familia paga 10 ayudas"

El economista Nacho Álvarez (Madrid, 1977) ha sido una de las personas clave esta legislatura, aunque su aversión a los focos haga que su figura no sea de dominio público. De hecho, no quiso en 2019 ni ha querido ahora ir en listas al Congreso o al Senado.

Es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, secretario de Estado de Derechos Sociales, responsable de Economía de Podemos y ahora portavoz económico de Sumar, la candidatura que encabeza Yolanda Díaz.

Su papel clave en la legislatura es el de haber estado presente en todas las negociaciones internas en el Gobierno sobre asuntos económicos, de la misma forma que antes estuvo en las conversaciones para cerrar la coalición PSOE-Unidas Podemos.

Estos días expone su propuesta rompedora de "herencia universal", que supone que los jóvenes, al cumplir los 18 años, reciban del Estado 20.000 euros. La propuesta ha roto los esquemas de una parte de la izquierda por ser una aportación universal. También es, de momento, la única oferta electoral que se ha introducido en la polarizada conversación de campaña.

La idea de Álvarez es que esta herencia universal vaya acompañada de una carga impositiva que haga que, por ejemplo, una familia con elevado patrimonio pueda recibir la prestación pero, a su vez, deba pagar con ese impuesto 10 o 12 prestaciones de otros jóvenes sin recursos.

La medida, según explica, parte también de la idea de que el Ingreso Mínimo Vital requiere tantos trámites burocráticos para acceder que, finalmente, no llega plenamente a los que lo necesitan.

Sumar presenta hoy su programa electoral basado, según explica Álvarez, en la idea de que las cifras macroeconómicas son sólidas, pero es preciso ayudar a una parte de la sociedad que tiene problemas para pagar la hipoteca o llegar a fin de mes.

Álvarez es muy crítico con la subida de tipos que mantiene el Banco Central Europeo y entiende que su espacio político es esencial para obligar al PSOE a aprobar medidas sociales.

¿La economía va como una moto como dice el presidente del Gobierno?

La macroeconomía española presenta una evolución muy sólida. Estamos creciendo por encima del 2%. Mientras que la eurozona ha entrado en recesión. Estamos creando más de medio millón de empleos al año.

Estamos en una situación en donde la inflación ha bajado por fin por debajo del 2% y estamos, además, cambiando nuestro mercado de trabajo con una gran transformación de empleos temporales en indefinidos.

Pero, más allá de esos grandes datos, yo creo que hay retos pendientes y problemas para muchos hogares a los que tenemos que dar respuesta en esta campaña electoral con propuestas.

Estamos oyendo a la candidata de Sumar diciendo que "hay malestar social, que hay personas que lo pasan mal". ¿Eso no contrasta con el discurso triunfalista del presidente Gobierno?

Bueno, es que no es incompatible. La realidad es que se está creando más de medio millón de empleos al año en este momento, que se ha conseguido reducir la inflación por debajo del 2%, como decía, pero que al mismo tiempo hay muchos hogares en este país que han perdido capacidad adquisitiva o que han visto cómo la subida de hipotecas les suponía un aumento en sus préstamos de hasta 300 euros de media al mes. Las dos cosas son verdad y es necesario que nos centremos en atajar los problemas que estos hogares están experimentando.

Respecto a las hipotecas, ¿cuál sería la propuesta y qué es lo que se puede hacer para facilitar que las familias puedan pagarlas?

Hemos planteado la necesidad de impulsar un bono que garantice 1.000 euros por hogar para aquellas familias que tengan una hipoteca tipo variable. Lo decimos conscientes de que los tipos de interés han pasado del 0% al 4% en poco más de un año y es un esfuerzo para muchos de estos hogares difícilmente asumible.

Pero a los que tenían hipoteca variable cuando los tipos estaban bajos les iba mejor que a los que tenían tipo fijo. El que tiene tipo fijo puede decir ahora: “¿Por qué tenemos que ir los demás a socorrer a los que antes les iba bien?".

Durante esta legislatura se ha socorrido a quien lo ha necesitado. En el contexto de la pandemia, por ejemplo, ha habido cientos de miles de empresas a las que ha habido que socorrer y la tarea del Gobierno es ponérselo más fácil a esos hogares y a esas empresas. Hoy son unos y mañana serán otros.

Nacho Álvarez, a su llegada a la entrevista. Daniel Ochoa de Olza

De hecho, creo que Sumar es el único partido que abiertamente critica la subida de tipos por las decisiones del Banco Central Europeo. ¿Podría hacer más el Gobierno para conseguir que se frene esa tendencia a seguir incrementando los tipos?

La tendencia a la subida de tipos la marca la autoridad monetaria, el Banco Central, y es independiente del Gobierno. Pero desde luego nosotros no compartimos esa subida de tipos. Nos parece que es matar moscas a cañonazos, que es innecesaria y que además es contraproducente.

Es innecesaria porque está llevando al conjunto de la eurozona a una recesión técnica. Pero es que, además, hemos demostrado que con políticas económicas focalizadas allí donde están los problemas es posible resolver la inflación.

El caso de España es muy evidente. Lideramos la reducción de la inflación en la eurozona y lo hemos hecho con un tope al gas que nada tiene que ver con esa política monetaria de subida de tipos que ahoga las empresas, que ahoga los hogares y que busca resolver el problema de la inflación... por la vía de destruir la actividad económica y la creación de empleo.

Otro de los asuntos sobre los que han tenido resistencia dentro del Gobierno es el control de precios en los supermercados. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué proponen?

Nosotros hemos venido planteando desde hace meses la necesidad de regular una cesta básica de alimentos para garantizar que en esa cesta básica no se produzcan incrementos tan fuertes como los que se han visto. Y vamos a seguir defendiendo esa propuesta durante la campaña electoral.

Con la propuesta de los 20.000 euros de herencia universal han conseguido abrirse paso en la agenda de campaña en cuanto a contenidos. ¿Cómo explicar que se pague lo mismo a un chico o chica de una familia rica, que a un chico o chica sin recursos?

Se explica porque esta medida viene acompañada de una nueva figura tributaria, un nuevo impuesto a las grandes fortunas que garantiza el doble objetivo de la medida. Por un lado, mejorar la igualdad de oportunidades y, por otro lado, ser un instrumento de redistribución de rentas y de riqueza en nuestro país.

No hay problema en que la medida sea universal. Es universal para ser eficaz, porque es la forma de garantizar su eficacia, pero al mismo tiempo es una medida que, como viene acompañada de ese impuesto a las grandes fortunas, redistribuye de forma muy potente la renta y la riqueza.

Yo no veo un inconveniente en que el hijo o la hija de una familia que tenga un elevado patrimonio pueda acceder a esta prestación, siempre y cuando esa familia se encargue de pagar y de asumir otras diez o doce prestaciones para otros jóvenes.

El problema es que a veces no es lo mismo la igualdad que la equidad. Es decir: cuando dos jóvenes parten con las mismas oportunidades, si se les da las mismas ayudas públicas, se está manteniendo esa desigualdad que tienen de base.

Donde realmente existe una desigualdad es en este momento en donde desaprovechamos el talento de millones de jóvenes en este país, porque no cuentan con un apoyo necesario para dar continuidad a ese talento.

Hay muchos jóvenes que podrían cursar estudios en el extranjero y no lo hacen porque su familia no les puede apoyar. Hay muchos jóvenes que terminan una formación profesional y podrían abrir un taller o una peluquería y sencillamente no lo hacen porque no cuentan con esa financiación inicial.

Y eso sí que es desaprovechar talento y minar las oportunidades de desarrollo. Creo que esta medida proporciona un trampolín para todos esos jóvenes que en este momento no tienen ese apoyo.

¿El joven tendría que demostrar para qué utiliza esa "herencia universal"?¿Debería verificarse si se utiliza para propósitos como los que usted ha mencionado? ¿Cuáles son las condiciones?

Hemos sido claros a ese respecto. El derecho a la ayuda se genera con la mayoría de edad, con los 18 años, pero la financiación se recibe a los 23 años, después de un proceso de asesoramiento técnico por parte de la Administración vinculado a un proyecto. Un proyecto que tiene que ser de formación, que tiene que ser de inserción laboral o de puesta en marcha de un negocio. No, no se financiaría cualquier cosa.

¿Unos estudios?

Efectivamente, una formación.

¿Por qué cree que desde Podemos se ha acogido con desconfianza?

No soy consciente de que desde Podemos se haya acogido con frialdad.

Pablo Iglesias se preguntó si eso de los 20.000 euros era igual para el hijo de Amancio Ortega que para el hijo del peluquero, por ejemplo.

Yo entiendo que haya sectores en la izquierda a los que la universalidad les plantee un cierto debate, pero me parece que tenemos que ser conscientes de que la universalidad es necesaria si queremos que la medida sea eficaz.

Para ser eficaz, la medida tiene que ser universal. Si algo nos ha enseñado la experiencia del Ingreso Mínimo Vital es que cuando planteamos exigentes requisitos de acceso y burocracia, lo que conseguimos es que quien realmente necesita la ayuda se quede fuera.

Y no por eso, por el hecho de ser universal, deja de ser una medida que es profundamente redistributiva. También la sanidad es universal en nuestro sistema de protección social. También lo son las pensiones y no por eso dejan de ser las políticas más redistributivas de nuestro Estado del bienestar.

Un momento de la entrevista. Daniel Ochoa de Olza

Las subvenciones al carburante son también universales y han sido cuestionadas desde una parte de la izquierda.

Creo que son cosas distintas.

La "herencia universal" ha sido, supongo, una propuesta consensuada con el resto de organizaciones que integran Sumar.

Claro. Lógicamente.

Pero, por ejemplo, Joan Baldoví (Compromís) ha puesto pegas a la propuesta.

El programa de Sumar es un programa en el que han participado todos los partidos políticos.

Quería preguntarle por la exclusión de Irene Montero, con quien usted ha trabajado en Podemos.

Mi opinión en este sentido es clara. A mí, Irene Montero me parece un auténtico referente para la izquierda, no solo porque comparta con ella proyecto político desde hace una década, sino porque me parece que es una persona que tiene un largo camino por delante en la política de nuestro país.

Además, ha sido una persona que ha conseguido avances muy relevantes en los derechos sociales y en los derechos civiles durante esta legislatura.

Durante toda la legislatura, usted ha estado en primerísima fila en las negociaciones para prácticamente todas las medidas económicas dentro del Gobierno. ¿Qué balance global hace de esa negociación y de los resultados que ha conseguido Unidas Podemos?

Yo hago un balance optimista y positivo de los logros alcanzados. Creo que por primera vez hemos visto en nuestra democracia que los programas electorales no son papel mojado. Unidas Podemos ha conseguido que, efectivamente, lo que se pacta en un documento se cumpla.

Y, además, hemos comprobado cómo precisamente aquellas cuestiones en las que hubo más conflicto en la negociación con el Partido Socialista y que generaron más debate, como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, la reforma laboral de Yolanda Díaz, el tope al gas o la reforma de pensiones son precisamente cuestiones que luego han sido muy favorablemente acogidas por la ciudadanía e incluso abrazadas por el propio PSOE.

Una de ellas es la reforma laboral. ¿Qué le parece que Feijóo diga que no la derogará?

Me parece que es una constatación de que ha sido una medida que ha beneficiado a millones de familias en este país. La realidad es que la reforma laboral ha propiciado una gran transformación del empleo en España, haciendo que más de un millón de empleos temporales se conviertan en indefinidos.

Ante semejante constatación, el Partido Popular no puede más que aceptar la evidencia de que es una medida que hace que cientos de miles de personas en nuestro país pasen a tener mejores condiciones laborales.

¿La aceptan con la boca pequeña? Seguramente, y de forma contradictoria, porque mantienen, sin embargo, el recurso de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional. Pero en todo caso, su aceptación evidencia que es una buena medida para los españoles.

Hay una parte de la izquierda que no estaba a favor de la reforma laboral por insuficiente, que dice que no es ambiciosa ni de izquierdas porque no toca asuntos como el despido.

Creo que esta reforma laboral ha sido enormemente exitosa y yo diría que inédita en la democracia. Hemos conseguido resolver un problema que estaba enquistado en nuestro mercado de trabajo desde hacía tres décadas, el de la excesiva temporalidad.

Nadie hasta ahora había conseguido resolver esa excesiva temporalidad y me parece que es indudable que se trata de un enorme logro no ya para la izquierda de este país, no solo para Yolanda Díaz, sino para el conjunto de las familias.

Nacho Álvarez fue con anterioridad el experto económico de cabecera de Podemos. Daniel Ochoa de Olza

Otra de las medidas que propone Sumar es la reducción de la jornada laboral. Desde el punto de vista de electoral, podría pensarse que es una medida en la que no están incluidos los autónomos y, además, no afecta al problema del paro juvenil.

En primer lugar, no es contradictorio crear empleo con reducir la jornada laboral. Sumar apuesta por las dos cosas. Sumar apuesta por una nueva política industrial que cree empleos de buena calidad en sectores innovadores. Pero al mismo tiempo es necesario dar nuevos pasos para resolver los problemas que están hoy día instalados en nuestro mercado de trabajo.

Uno de ellos, sin duda, es la conciliación. Tenemos que avanzar en una mejora de la conciliación. Y esto pasa en este momento por salir una hora antes del trabajo, por estar una hora antes en casa, algo que facilitaría esa conciliación y que permitiría tener más tiempo para descansar, tener más tiempo para, en definitiva, disfrutar del ocio.

La última medida económica aprobada en el Consejo de Ministros fue la deducción del 15% del IRPF para quien compre vehículos eléctricos. ¿Por qué se oponen ustedes?

Aquí nosotros hemos sido claros. El coche eléctrico tiene que impulsarse, tiene que desarrollarse la movilidad sostenible. Pero la mejor forma de hacerlo no es con una exención fiscal para quienes en este momento se están pudiendo permitir la compra de esos vehículos, que sobre todo son personas de renta alta.

Lo importante es, desde nuestro punto de vista, orientar la inversión hacia aquellas personas que tienen más dificultades para poder sustituir su vehículo de combustión por un vehículo eléctrico y además hacerlo sustituyendo ese vehículo, es decir, con un nuevo plan renove que le dé una mayor carga financiera, una mayor capacidad de inversión a ese proceso de sustitución de viejos vehículos. En particular, beneficiando a personas que no tienen el nivel de renta necesario para hacerlo por sí solas.

¿Fueron consultados sobre esta medida?

Debatimos sobre ella dentro del Gobierno, lógicamente.

¿Qué proponen sobre política industrial?

Queremos abrir una conversación sobre la política industrial en España. La política industrial del bipartidismo ha sido la acuñada en aquella frase de Solchaga de que la mejor política industrial era la que no existía, la que hacía el mercado.

Y yo creo que eso es agua pasada, que en este momento es necesario desplegar una política industrial que, como decía anteriormente, garantice la creación de empleo de calidad en sectores innovadores.

Esto, desde nuestro punto de vista, pasa por aprovechar una oportunidad que tiene nuestro país y que es histórica, que no había tenido en otro momento, que es el hecho de ser líderes en generación de energía renovable.

Somos líderes en energías, en energía solar, en energía eólica, hidroeléctrica y esto nos va a permitir en las próximas décadas poder generar energía mucho más barata que otros países europeos. Este es un factor de competitividad y de atracción empresarial que no podemos desaprovechar.

Vinculado a esto, ¿se han aprovechado bien y se están aprovechando bien los fondos europeos?

Se están aprovechando bien, por supuesto, pero es necesario ir más allá. Es necesario impulsar esta nueva política industrial. No basta simplemente con dar financiación. Nosotros planteamos y proponemos la creación de una agencia pública industrial que participe de esa financiación y que oriente esa financiación para aprovechar esa potencialidad que tiene nuestra economía gracias a la generación de energía limpia y barata.

Las empresas de energía sí están en ello: ni se plantean prolongar las nucleares como propone el PP.

Las empresas de energía están volcadas en las renovables pero, por ejemplo, es crucial reverdecer la industria española. El resto de la industria española. Es crucial que las placas solares que se están instalando en nuestro país y que se van a instalar no se importen de China. Queremos que se hagan en España.

La industria de la automoción supone el 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Y por supuesto que queremos coches eléctricos, pero queremos coches eléctricos fabricados en España y por lo tanto es clave el avance de las renovables.

Otra de las cosas que propone el PP es cambiar el sistema de control de los fondos europeos. ¿Eso es posible?

Creo que el PP patina enormemente en su propuesta electoral relativa a los fondos europeos. Plantea cosas que directamente son de una dudosa legalidad, como por ejemplo utilizar los fondos europeos para dar incentivos fiscales.

Dudo mucho que Bruselas llegue a aprobar algo así. Me parece que la propuesta económica del PP ha quedado clara en el momento de su publicación. Es una propuesta de nuevo orientada al 1% de la sociedad en materia fiscal. Todo son vaguedades, excepto una cosa: eliminar el impuesto para las grandes fortunas, que afecta solamente a las 30.000 personas más ricas de este país.

Si el PP consigue gobernar, ¿va a tener margen desde Europa como para hacer todos esos cambios y todas esas reformas que anuncian?

En el caso de que gobernase, el Partido Popular tendría que dar continuidad a las grandes reformas que este Gobierno ha acordado con Bruselas. Es el caso de la reforma de trabajo o es el caso de la reforma de pensiones que nosotros hemos pactado con Bruselas.

Son reformas que quizá no gusten a la derecha española, pero que en todo caso han sido acordadas con la Comisión Europea. Por tanto, en el caso de que gobernasen es imposible que lo puedan cambiar. Me parece muy difícil.

