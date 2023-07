Elecciones generales 2023 en directo | Bendodo dice que el PSOE quiere a Málaga "con el freno echado" y que con Feijóo se hubiera logrado la Expo

"En tiempos en los que la palabra de un político no vale nada, yo reivindico la política de la palabra, porque sin palabra no hay política". Esto dijo ayer viernes Alberto Núñez Feijóo. Lo hizo pocos minutos después de que María Guardiola justificara su pacto con Vox en Extremadura con el argumento de que su palabra "no es tan importante como el futuro de los extremeños". No hizo falta un gran trabajo de exégesis para ligar ambos hechos y deducir que el líder del PP estaba, en el mejor de los casos, poniendo en evidencia las contradicciones de la futura presidenta de Extremadura.

