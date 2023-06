Abascal sobre el Orgullo: "No lo celebro porque soy heterosexual, y muchos homosexuales tampoco"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que no celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI, que tiene lugar este miércoles 28 de junio, porque él es heterosexual. "Y también hay muchos homosexuales que no lo celebran porque no reducen su personalidad a una querencia sexual", ha dicho.

En una entrevista en La hora de La 1 de TVE, el presidente de Vox ha cargado contra los "lobbies" LGTBI porque el Día del Orgullo "tiene menos importancia de la que" estos colectivos le "pretenden dar". "Hay muchos gays que votan a Vox y no se identifican con el mensaje de los lobbies ni merecen un día especial de celebración y yo puedo representar bien a esas personas", ha añadido.

Sobre si Vox niega o no la violencia de género, Abascal ha aclarado que el partido que encabeza "no está de acuerdo con el concepto de género" porque es un "término ideológico" y que Vox es quien combate con "más dureza" la violencia contra las mujeres porque pide "prisión permanente para los criminales sexuales". "No voy a admitir que usted plantee que Vox está a favor de la violencia contra las mujeres y no voy a aceptar que ustedes nos demonicen", le ha respondido a la presentadora del programa, Silvia Intxaurrondo.

[Dios, patria, familia, toros y nada de cine español: el plan que Vox quiere llevar a sus consejerías y concejalías de Cultura]

Asimismo, el líder de Vox ha lamentado el tiempo perdido en Extremadura ante la falta de acuerdo entre su partido y el PP para alcanzar un Gobierno, debidas, a su juicio, por los "desplantes y demonizaciones" del equipo negociador de María Guardiola, la candidata del PP extremeño, y su "intento de chantaje permanente". "Hemos perdido un mes sin atender el mandato popular", se ha quejado, ya que aunque "no se ha producido una mayoría absoluta" sí existe una "mayoría alternativa al socialismo y al comunismo", en referencia a la suma de PP y Vox en esta comunidad frente a la del PSOE y Unidas Podemos.

Abascal ha puntualizado que, ni en Extremadura pero tampoco en la Región de Murcia, donde los de Alberto Núñez Feijóo también dependen de Vox para gobernar, no va a "regalar" su "confianza a otra fuerza política", y más cuando los conservadores "han aceptado el marco mental de la izquierda", ha rechazado.

A su juicio, "no puede ser la izquierda la que diga cómo tiene que ser la alternativa a la propia izquierda. "Igual en el PP consideran que caminar junto a nosotros les contamina, pero tenemos una responsabilidad por patriotismo", ha remarcado, insistiendo en su "mano tendida" a los populares.

"Entrar en los gobiernos"

En este sentido, Vox "ya no se fía" de los "acuerdos de investidura" que suscribió en 2019 porque el PP los "ha incumplido" y ahora, tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo, exigirán más garantías, es decir, "estar en los gobiernos". "Quizá pueda haber algunas excepciones, estamos dispuestos al diálogo, pero nos parece lo normal estar" en los ejecutivos, "sobre todo en Murcia", donde Vox ha cosechado el 18% de los sufragios, ha destacado.

Para Vox, esos pactos de investidura, donde se quedaron dando soporte exterior a ejecutivos del PP, fueron "infructuosos". "Aceptaron derogar la ley de Memoria Histórica y no lo cumplieron", ha puesto como ejemplo. Así las cosas, "lo razonable" es que ahora "Vox participe en los gobiernos para garantizar que el cambio se produce".

[Pedro Sánchez tacha de 'conservadores' al '90% de programas' y Motos recita los medios que le apoyan]

Por eso, en Vox no van a "aceptar ningún cordón sanitario que se aplique de manera discriminatoria". "Cuando uno no llega al 50% de los escaños es lo que pasa", ha dicho en referencia a los territorios donde los votos de Vox son necesarios. "Me da la sensación de que hay demasiados políticos instalados en el viejo bipartidismo y pretenden hacer como si otras fuerzas no existiesen", ha criticado. "Somos la tercera fuerza del país, no vamos a admitir que se maltrate a nuestros electores".

Sigue los temas que te interesan