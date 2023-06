Feijóo promete recuperar la sedición y aumentar las penas por corrupción en sus primeros 100 días

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este lunes un decálogo con las primeras medidas que aprobará si llega La Moncloa tras las elcciones generales del 23 de julio: bajar el IRPF, recuperar el delito de sedición y aumentar las penas por corrupción. Además, ha señalado que convertirá la lucha contra la violencia de género en una política transversal, aprobará la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y revisará las leyes y medidas "en las que el voto de Bildu" ha sido "decisivo".

Feijóo ha protagonizado este lunes un desayuno informativo de Nueva Economía Forum en el que ha estado arropado por los presidentes de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Región de Murcia, Fernando López Miras, el futuro dirigente de la Rioja, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

"El voto de Bildu no va a servir para nada en nuestro país, salvo que se adecue a la Constitución", ha proclamado Feijóo. Asimismo, ha defendido que no dará pasos atrás en la lucha contra la violencia machista y se ha dirigido tanto a la izquierda como a Vox para recalcar que protegerá a las mujeres y no derogará las leyes aprobadas por su partido en igualdad.

El líder conservador ha recalcado que ni se le "ocurrirá" negar la violencia machista, ni hacer leyes que desprotejan a las mujeres ni "derogar las propias leyes que ha hecho el PP", un partido que aprobó el actual pacto de estado vigente contra la violencia machista.

Contra Sánchez

Feijóo se ha presentado como una persona previsible y moderada y ha indicado que el presidente del Gobierno lo que ofrece es la misma política que ha aplicado estos últimos cinco años en el Palacio de la Moncloa.

"No ofrece una rectificación de lo que hizo sino una continuidad aumentada, con cuatro años más de lo mismo", ha enfatizado, para reiterar que su objetivo es lograr una mayoría suficiente para gobernar en solitario, sin depender de Vox. Según ha recalcado, el cambio no es un cambio de un gobierno por otro sino de una política "detestable por una política decente".

A renglón seguido, Feijóo ha concretado el decálogo de sus primeros 100 días si gobierna: en primer lugar ha dicho que los españoles pagarán "menos por sus gobiernos y por toda la corte que circunvala al Gobierno", que será "más pequeño que el actual". En segundo lugar, sabrán desde el principio "la situación de su país" porque les dirá como están las cuentas.

En tercer lugar, ha indicado que "pagarán menos impuestos para 2023" porque bajará el IRPF a rentas medias y bajas". En cuatro lugar, ha señalado que recuperará el delito de sedición y aumentará las penas por corrupción". Además, ha añadido que en los primeros 100 días remitirá una Ley orgánica del CGPJ para garantizar la independencia del Consejo y de jueces, magistrados y fiscales.

Asimismo, el jefe de la oposición se ha comprometido a que en su posible gobierno la política contra la violencia de género sea transversal, prioritaria y alejada del uso partidista "por parte de nadie".

Feijóo ha reivindicado además la superación de la política de bloques y de trincheras, después de que su partido haya permitido gobernar al PSOE en las ciudades de Barcelona y Vitoria, evitando gobiernos municipales del independentismo catalán y de EH Bildu, y tras cerrar además una coalición de Gobierno con Vox en la Comunidad Valenciana.

