Belarra: "El Sánchez que más me gusta es el Sánchez preelectoral, me gustaría gobernar con él"

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha asegurado este sábado que estaría "encantada" de poder "gobernar con el Sánchez preelectoral", remarcando que "ese Sánchez" es el que más le gusta.

"El otro día decían en campaña que lo que más les llama la atención de Pedro Sánchez es que era muy elegante, a mí lo que más me gusta del presidente es el Pedro Sánchez preelectoral, sería mucho más fácil gobernar con ellos si lo que dicen en campaña lo cumplieran después", subrayó.

Belarra, en este sentido, ha vuelto a referirse a las continuas "dificultades" a las que se ha enfrentado Unidas Podemos durante esta legislatura para que su socio mayoritario de Gobierno, el Partido Socialista, cumpliese con los puntos acordados al comienzo de la misma. "Tenemos que arrastrar al PSOE para que cumpla con lo prometido, necesitamos vuestros votos para poder gobernar con más fuerza", apuntó.

[Belarra lleva a la Fiscalía las burlas de Pablo Motos y Miguel Lago contra Pilar Lima en 'El Hormiguero']

En referencia al Partido Popular, la titular de Derechos Sociales ha asegurado que "solo buscan la confrontación" dado que de presentar sus programas "no les votaría nadie". "Solo hablan de ETA, frente a la derecha asalvajada lo que tenemos que hacer es conseguir más derechos. No quieren confrontar su proyecto político, si le dijeran a la gente lo que van a hacer cuando gobiernen no los votaría nadie", matizó.

"Todo el mundo sabe que cuando Irene Montero planta cara a los fascistas es valentía, lo mismo que cuando Iglesias le dice a Ferreras que es un periodista corrupto", añadió.

A los ofendiditos del PP no les gusta que les recordemos que son unos corruptos.



💥@ionebelarra 👇 #ValentíaParaTransformar pic.twitter.com/si1QnIzG2i — Podemos (@PODEMOS) May 20, 2023

A su juicio de la titular de los morados, las elecciones del próximo 28 de mayo se han convertido en un "referéndum" sobre el derecho a la vivienda, a raíz de la reciente aprobación de una ley impulsada para cuyo cumplimiento, ha subrayado, "nos vamos a dejar la piel".

"En estas elecciones nos estamos jugando el derecho a la vivienda", ha asegurado en su intervención la secretaria general de Podemos, quien ha valorado el esfuerzo hecho para sacar adelante la Ley de Vivienda "a pesar de todos los palos en la rueda que ha puesto el PSOE", ha añadido.

