El estreno de Sumar se convierte en un concurso de juegos florales y ditirambos

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha querido acompañarse de voces corrientes en la presentación de su candidatura a las elecciones. Este domingo, durante la presentación de Sumar —así se llama la plataforma encabezada por la vicepresidenta y ministra de Trabajo—, han arropado a Díaz el tiktoker pacense Helio Roque, la sindicalista murciana Teresa Fuentes, la exdiputada socialista Carla Antonelli —primera mujer trans en ocupar un escaño—, la poeta nicaragüense Gioconda Belli y Maite Navarro, que regenta una tienda de ultramarinos.

Roque, conocido por sus vídeos en la red social TikTok, ha reivindicado su procedencia extremeña. "Una región a la que sistemáticamente se ha abandonado", ha dicho. "Lo del tren, ya ni me preocupa, y eso que tarda mal años en llegar de Badajoz a Madrid", ha lamentado.

Ante Yolanda Díaz, el joven, micrófono en mano, ha criticado que "la carretera de un solo carril por sentido tiene un agujero y aún nadie lo ha arreglado". Antes de criticar el excesivo precio de los alquileres, ha defendido a la juventud: "Por no querer que nos exploten laboralmente no somos unos quejicas, es que no queremos tragar".

A renglón seguido, ha intervenido Maite Navarro, quien regenta una tienda de ultramarinos en Valencia desde 1997, tras heredarla de sus padres. Ella y su marido Javi —al que ha dedicado un emotivo "te quiero"— pusieron en marcha una "cesta de productos básicos" para combatir la inflación, siguiendo la propuesta de Yolanda Díaz.

"Meses después, puedo deciros que ha sido todo un éxito. Muchas personas han venido, tanto del barrio como de pueblos cercanos", ha señalado la tendera.

Navarro ha reivindicado el pequeño comercio, "lugares de encuentro que crean comunidad", apuestan por productos locales y contribuyen a la mejora de la seguridad.

Tras ella, ha intervenido la sindicalista murciana Teresa Fuentes, que ha reivindicado los ERTE puestos en marcha durante la pandemia de la Covid-19 y la lucha de Yolanda Díaz "contra la precariedad laboral".

Fuentes ha abogado por "dejar atrás la reforma laboral del año 2012 de Mariano Rajoy": "En ningún momento se logró acabar con la temporalidad y añadió mucho sufrimiento a la clase trabajadora de este país".

Por su parte, la poeta, novelista nicaragüense y antigua luchadora sandinista Gioconda Belli ha dedicado un poema a Díaz. "Si eres una mujer fuerte / protégete de las alimañas que querrán almorzar tu corazón. / Ellas usan todos los disfraces de los carnavales de la tierra: / se visten como culpas, como oportunidades, como precios que hay que pagar. (...) Si eres una mujer fuerte / tienes que saber que el aire que te nutre / acarrea también parásitos, moscardones / menudos insectos que buscarán alojarse en tu sangre / y nutrirse de cuanto es sólido y grande en ti".

Belli ha lamentado "no ser española"; "yo quisiera serlo para tener una líder como Yolanda Díaz". La nicaragüense ha exigido a Sumar quebrar el techo de cristal y ha recomendado a la izquierda "escuchar primero los problemas, como ha hecho Yolanda" y "dejar de ser sabelotodos".

Por último, antes de dar paso al discurso en el que Yolanda Díaz ha anunciado su candidatura a las elecciones generales, ha intervenido Carla Antonelli, exdiputada del PSOE y la primera mujer trans en ocupar un escaño.

"¡Yolanda, eres ilusión, la próxima presidenta del Gobierno de este país; ya toca que una mujer lo sea!", ha manifestado Antonelli entre los aplausos de los cientos de asistentes al evento, celebrado en un polideportivo de Madrid.

La exdiputada socialista y activista LGTB ha exigido a Yolanda que evite que "la ultraderecha y todas sus marcas —la blanca, la verde y la de color naranja—" logre "arrebatarnos lo que tanto esfuerzo nos ha costado". "No lo vamos a permitir", ha indicado, en alusión a la Ley Trans y demás legislación en defensa del colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.

Otros de los asistentes a la presentación de Sumar han sido los presentadores de televisión Jorge Javier Vázquez e Inés Hernand o los políticos Ada Colau (En Comú Podem), Rita Maestre (Más Madrid), Mónica García (Más Madrid).

También han asistido exdirigentes de Podemos como Miguel Vila, Nacho Escartín, Eduardo Santos, Daniel Ripa, Tone Gómez-Reino, Lander Martínez y Óscar Urralburu. Y alguno actual, como los diputados Txema Guijarro y Antonio Gómez-Reino, presentes en las primeras filas.

