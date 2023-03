El PSOE se abstuvo en la moción de Iglesias con los mismos argumentos que usa el PP con la de Vox

Moncloa y el PSOE han elaborado en las últimas semanas un argumentario sobre la moción de censura de Vox con Ramón Tamames como candidato que consiste en reprochar al PP que haya decidido abstenerse.

Ministros y dirigentes socialistas repiten diariamente en todos los foros la crítica a Alberto Núñez Feijóo por la abstención en la moción de censura.

Lo curioso es que en junio de 2017 los socialistas también se abstuvieron en la moción de censura que presentó el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y lo hicieron con idénticos argumentos a los utilizados ahora con Feijóo.

[La moción de censura de Vox se debatirá y votará los días 21 y 22 de marzo]

El actual líder del PP ha asegurado reiteradamente que hay muchos motivos para censurar al Gobierno de Pedro Sánchez, pero que prefiere llegar a las elecciones porque no hay mayoría suficiente en el Congreso y, además, serviría para fortalecer al Ejecutivo de coalición.

"Nosotros no vamos a darle una alegría a Sánchez cuando hasta sus socios le dan disgustos. Y no vamos a ofrecerle una victoria parlamentaria porque estamos trabajando en derrotarle en las urnas", dijo ayer mismo Feijóo ante el Comité Ejecutivo del PP.

El 14 de junio de 2017, el entonces portavoz parlamentario del PSOE, José Luis Ábalos, aseguró en el Pleno del Congreso durante el debate de la moción de censura de Iglesias: "La moción no va a prosperar y, al final, lo único que se va a conseguir es que esta bancada (Señalando a los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) se levante a aplaudir como si hubiera superado un ataque feroz, como si hubiera superado una prueba dificilísima, y al final lo vamos a consolidar un poquito más. Esa es la foto que va a quedar. Vamos a fortalecer a aquel que queríamos censurar y no me parece la vía más adecuada. Y desde luego no nos traslade la presión sobre nuestro voto sabiendo que en esta ocasión es irrelevante. Ni aunque votáramos que sí esto saldría adelante, ¿verdad que no? Pues entonces dejen de alimentar la expectativa de que aquí nos estamos jugando que el señor Rajoy salga, porque no es verdad".

Es decir, se abstenían por entender que fortalecía a Rajoy, al igual que ahora Feijóo sostiene que fortalecerá a Sánchez.

"Los socialistas somos los primeros en valorar la necesidad de censurar a este Gobierno y creo haberlo dejado claro. También somos los primeros dispuestos a construir mayorías alternativas en esta Cámara -le recojo el guante- para desmontar las políticas injustas del Partido Popular y para sacar adelante las reformas justas que reclama la sociedad española. Ahí nos va a encontrar siempre, pero, con todo el respeto, lo más que podemos hacer en esta iniciativa es abstenernos", aseguró Ábalos.

Cambiando PSOE por PP, el discurso le puede valer a la portavoz popular, Cuca Gamarra, el próximo 21 de marzo frente a Tamames, representante de Santiago Abascal ese día. Por ejemplo, le vale esta frase de Ábalos en aquel debate: "El máximo responsable de esta doble degradación social e institucional es el Gobierno del Partido Popular que merece, por tanto, la máxima crítica, una clara reprobación y la aplicación de un correctivo político por parte de los representantes de la ciudadanía española, de esta Cámara".

Junto con esta: "Para ello, es imprescindible presentar a la ciudadanía, a la opinión pública, un programa de gobierno y un liderazgo verosímil y viable porque, en caso contrario, el efecto de un uso impropio o inadecuado de este instrumento puede ser, precisamente, que el censurado sea finalmente el propio candidato y que quien es objeto inicial de la censura vea reforzada la estabilidad de su Gobierno (...) permítanme que tenga serias dudas de la oportunidad o de la intencionalidad de esta moción".

En aquel momento, el PSOE estaba a la espera de celebrar un congreso federal que tuvo lugar cuatro días después de la moción. Mandaba una gestora liderada por Javier Martínez, pero Pedro Sánchez acababa de ganar las primarias a Susana Díaz y a Patxi López, y sólo estaba a la espera de asumir formalmente el cargo de secretario general.

Por eso, Javier Fernández se reunió días antes con Pedro Sánchez para dejar en sus manos la decisión sobre el voto del PSOE en la moción de censura. Sánchez decretó la abstención y la defendió José Luis Ábalos, entonces mano derecha del ahora presidente del Gobierno.

De hecho, el portavoz socialista preparó su discurso con Sánchez y el líder socialista lo respaldó.

