Tamames ultima su "programa de gobierno" para la moción de censura y lo tratará con Abascal

Ramón Tamames no para de escribir. Está encerrado en casa y ha cancelado la gran mayoría de sus compromisos. Apura el tiempo para tener preparado su "programa de gobierno".

Este miércoles tendrá su última reunión con Santiago Abascal antes de que se anuncie su "sí" a encarnar la moción de censura de Vox. Este diario ya publicó la semana pasada que la decisión estaba tomada. Entonces, ¿por qué no trasciende?

El catedrático de Economía y la dirección del partido han coincidido en la necesidad de "contrastar" las líneas maestras de la moción antes de dar a conocer el proyecto a los medios de comunicación. Lejos de producirse una instrumentalización, es el propio Tamames quien lidera la confección de la "España alternativa a Sánchez" que se propondrá a los diputados.

A tenor de lo contrastado por EL ESPAÑOL, la moción se divide –a grandes rasgos– en dos partes: primero será Abascal quien exponga a sus señorías desde la tribuna el porqué de la cuestión. Acto seguido, Tamames le tomará el relevo y relatará su "proyecto de país".

Vox ha dado libertad a Tamames para que trabaje en solitario su "programa de gobierno", pero ya se ha acordado mantener una última reunión para pulir las posibles discrepancias y llegar a acuerdos.

"Que no se olvide. Ramón expondrá el programa de Tamames, no un programa de Vox. ¡Es que no es lo mismo! Lógicamente, compartirá con el partido una serie de líneas maestras, pero no escucharemos el programa electoral de Abascal", sintetizan las fuentes consultadas por este periódico.

Este argumento concuerda con lo dicho por Abascal desde que anunció la moción: quiere "ceder la tribuna" a una "personalidad independiente y respetable" para "retratar a Sánchez".

En casa de Tamames

Mañana miércoles, Santiago Abascal y su principal asesor, Kiko Méndez-Monasterio, volverán a visitar a Tamames en su domicilio para exponerse mutuamente los documentos preparados. Estará presente, de nuevo, Fernando Sánchez Dragó, que puso el nombre del exdirigente del PCE sobre la mesa.

El siguiente paso, una vez consensuado el material, será que el grupo parlamentario de Vox registre la moción de censura en el Congreso. A partir de ahí, el proyecto cogerá velocidad de crucero.

En la dirección de Vox consideran que la moción "tendrá un gran impacto" en la opinión pública de cara a las elecciones de mayo. Un extremo que no comparten ni en PP ni en Ciudadanos, que hablan de "esperpento" y consideran que la acción "fortalecerá a Pedro Sánchez".

Iván Redondo, ex jefe de gabinete de Sánchez, sin embargo, advierte a su antiguo asesorado en un artículo publicado en La Vanguardia: "No hay que subestimar la moción de censura de Tamames".

A punto de cumplir los noventa años, el que fuera dirigente del PCE en la Transición, se encuentra en plenas facultades mentales, pero sufre "algunos achaques físicos". Esa es la expresión que utilizan quienes mejor le conocen.

De ahí que una de las estrategias ya afinadas por Vox sea encargar a Abascal de la exposición de motivos y así reducir el tiempo de Tamames en la tribuna, que tendrá que contestar a los demás grupos tras exponer él su programa de gobierno.

Amigos del catedrático de Economía insisten en que las "descalificaciones" y "burlas" no le han arredrado y ponen como prueba de ello "la seriedad" y el "tiempo" que está dedicando a escribir su propuesta, consciente de que es un gesto simbólico, ya que sabe de antemano que no cuenta con los escaños suficientes.

Archivado en Moción de censura, Ramón Tamames, Santiago Abascal, VOX

Daniel Ramírez Periodista y escritor. Redactor jefe en El Español. Sueña con ser ministro del Tiempo. Una vez entrevistó a Vargas Llosa en su biblioteca. Ha publicado cinco libros de no ficción y un poemario. Todos ellos atravesados por la misma inquietud: la mirada cercana a lo que sucede. Premio Nacional de Periodismo Francisco Valdés. Colabora con Onda Cero en el programa de Carlos Alsina.

Sigue los temas que te interesan