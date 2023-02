Aznar lamenta la "humillación" a España de Mohamed VI y que Sánchez "se deje desairar"

Entre aplausos y leves gritos de "presidente, presidente" ha sido recibido el expresidente del Gobierno popular José María Aznar entre el público de un abarrotado auditorio municipal de Tomares.

Aznar ha sido el encargado de abrir la XI edición del foro 'España a debate', organizado por el Ayuntamiento de la localidad sevillana, de la mano del periodista Ignacio Camacho, que ha desgranado parte de su trayectoria política y cuestiones de actualidad como la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Marruecos con motivo de la cumbre de ambos países.

El expresidente ha lamentado "la humillación" a España por parte del rey Mohamed VI al no recibir a Sánchez. "Me molesta mucho que un presidente de España, sea cual sea, sea desairado, pero me molesta aún más que se deje desairar".

Aznar considera que la política internacional de España tiene que ser objeto de consensos y, sobre todo, pactarla con el líder de la oposición. Ha indicado que él nunca intentaría pactar estas políticas con partidos separatistas que quiere dividir a España, sino que el PSOE sólo la debería pactar con el PP.

El expresidente popular ha criticado que Sánchez no haya pactado con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, un asunto tan importante como el relativo al Sáhara y ha considerado que debería haber sido un tema objeto de debate en el Congreso de los Diputados y que se hubiera sometido a votación. "¿Por qué no lo hizo? Porque sabe que sus socios comunistas y separatistas no lo apoyarían"

"Hemos sido humillados por Marruecos", según ha sentenciado el expresidente del Gobierno, quien ha lamentado que se hayan perdido las "relaciones" con Argelia. "Un mayor éxito no se puede tener", ha señalado entre risas, en cuanto a la defensa de los intereses de España.

"División del país"

Aznar también se ha referido a las políticas de Sánchez en España y sin querer caer en el pesimismo, sino en el realismo, cree que si la actual coalición en el Gobierno ganase la próximas elecciones generales, España entraría en un "proceso constituyente". En su opinión, eso significaría que oficialmente se establecería el fin de la transición española tal y como la hemos conocido".

Cree que si se diera este escenario, se promoverían "unas reformas constitucionales que cambiarían sustancialmente lo que significa la actual España constitucional". A su juicio, el objetivo de los socios del PSOE no sólo es acabar con la Constitución y con la Monarquía, sino "dividir el país".

Aznar ha recordado que en sus años como presidente "nunca" tuvo problemas con el PSOE sobre el mantenimiento de la norma. Por ello, ha apelado al votante de Vox para que vote al PP porque, a su juicio, "el centroderecha ha triunfado en España cuando ha estado unido".

Cree que cuanto mayor respaldo tenga Feijóo "mejor será para los intereses de España", y no está tan seguro de que el PP necesite a Vox para gobernar, una cuestión que tampoco desea.

