"Volaron casas cuartel con niños": el duro ataque al Gobierno por sacar a la Guardia Civil de Navarra

El diputado, ex de UPN, Carlos García Adanero ha enarbolado este miércoles un discurso muy duro por el pacto que el Gobierno ha firmado con EH Bildu para sacar a los guardias civiles de Tráfico de Navarra. "Es una indignidad. A los que no han condenado, a los que no se han arrepentido, les dan la llave para que abandonen Navarra", ha dicho.

Desde la tribuna del Congreso de los Diputados, le ha afeado el acuerdo al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que se encontraba defendiendo sus partidas en los Presupuestos. "Con Bildu no se puede pactar nada, pero pactar algo que tiene que ver con la Guardia Civil es un insulto a la Guardia Civil y al resto de los españoles", ha dicho.

Adanero ha recordado que los de EH Bildu son los herederos de "los que señalaban, los que apuntaban, los que disparaban, los que volaron autobuses llenos de jóvenes guardias civiles, los que volaron casas cuartel de la Guardia Civil con niños dentro".

El duro discurso de Carlos García Adanero contra el pacto con Bildu por retirar guardias civiles de Navarra.

El diputado se lo ha afeado a Bolaños porque, según ha dicho, es el "muñidor de los grandes pactos que se hacen". Lo ha calificado como "hacer política de miserables" y ha hablado de "pasarse todas las líneas".

"Dieron su vida por España, por la libertad, por que estuviéramos todos aquí y ustedes les pagan diciendo que Bildu les puede echar. Es una vergüenza tremenda", ha rematado.

A medida que hablaba, al discurso de Adanero le han empezado a acompañar los aplausos de la bancada de la derecha. Desde Ciudadanos, hasta Partido Popular y Vox se han levantado al final de sus palabras en una sonada ovación.

[Pedro Sánchez sacará a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra antes de 5 meses tras el acuerdo con Bildu]

Ayer se conoció que el Gobierno había conseguido los votos favorables de EH Bildu para los Presupuestos Generales del Estado. Lo había logrado tras un compromiso por el cual retirará a los agentes de la Guardia Civil las competencias de Tráfico y Seguridad Víal en Navarra. Con ello, el Ejecutivo cuenta ya con 174 votos y los Presupuestos a punto de ser aprobados.

Sigue los temas que te interesan