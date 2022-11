Arrimadas llamó a Abascal para presionar al PP a presentar una moción de censura contra Sánchez

Inés Arrimadas llamó al líder de Vox, Santiago Abascal, para sumar apoyos y presionar al PP a que presentara una moción de censura contra Pedro Sánchez ante su intención de derogar el delito de sedición.

La líder de Ciudadanos ha desvelado que llamó a Abascal para preguntarle qué opinaba sobre una moción de censura y ambos coincidieron en que debía ser Alberto Núñez Feijóo el que debía "dar el paso" contra el Gobierno para retrasar lo máximo posible la reforma penal que eliminaría el delito de sedición en España.

En esa llamada, que ha revelado la propia Arrimadas este miércoles en una entrevista en la COPE, tanto Ciudadanos como la formación de ultraderecha coincidieron en que tiene que ser el PP el que presente la moción de censura y que hacerlo acercaría la "infamia" de la sedición a las elecciones, dándole a Pedro Sánchez en lo que "más le duele: los votos".

[Feijóo emplaza a los socialistas: "O se está con los condenados o con la legalidad democrática"]

"Sin complejos" en hablar con Abascal

Arrimadas ha afirmado también que no

Consciente de su poca fuerza parlamentaria, con apenas nueve escaños en el Congreso de los Diputados, Arrimadas ha asegurado que si ella liderara la oposición presentaría sin "ninguna duda" una moción de censura.

También ha advertido de que no se fía de que el PP diga que cuando gobierne revertirá la derogación de la sedición. "Primero, porque para entonces Junqueras puede estar en el Congreso porque le han quitado la inhabilitación. Segundo, porque a Sánchez le puede salir bien el plan de que sea rápido y no se entere nadie. Y tercero, porque somos conscientes de que el PP hace promesas que luego no cumple", ha esgrimido.

[Sánchez aplacará las críticas por la sedición con un calendario de medidas sociales]

Para apuntalar esta afirmación, la líder de Ciudadanos ha recordado que cuando gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, que eliminó el delito de referéndum ilegal, Mariano Rajoy prometió recuperarlo y no lo hizo aunque tuvo mayoría absoluta.

"Esta moción es útil porque retrasa los plazos y el PP debería estar a la altura, atreverse, dar un paso y asumir ese liderazgo, porque España lo necesita", ha reclamado la diputada.

Sigue los temas que te interesan