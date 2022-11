El PSOE acelera para que la rebaja de la sedición entre en vigor ya en diciembre

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ya dejó claro la semana pasada que la intención de su grupo era sacar adelante la reforma del delito de sedición cuanto antes. Ahora, el asunto ya está en marcha y podría ver la luz en apenas unas semanas.

La Mesa del Congreso de los Diputados, que se ha reunido este lunes, ha calificado la proposición de ley para reformar el Código Penal y la Junta de Portavoces, que se reunirá el viernes que viene, abrirá el plazo de enmiendas a la misma.

A partir de ese momento, el plazo para presentar correcciones terminaría en una semana. Aunque es prorrogable, la intención de PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos que registraron la reforma, y el apoyo de los socios del Gobierno, hace poco probable que se vaya a ampliar el plazo, por lo que iría ya a Pleno.

La semana que viene se celebra el Pleno de los Presupuestos Generales del Estado y la reforma del delito de sedición no entraría ahí, pero la Mesa puede convocar otro pleno adicional en el que se trate el asunto. Con ello, la proposición de ley podría salir adelante a principios de diciembre, previo paso por el Senado.

Durante este tiempo, el PSOE va a tener que decidir definitivamente qué hacer con las enmiendas que presentará ERC. Los independentistas valoraron positivamente que se vaya a derogar el delito de sedición para crear una nueva figura de desórdenes públicos agravados, pero quieren ir más lejos y revisar también la malversación con lucro personal.

Desde la dirección del PSOE aseguran que, aunque no se ha negociado con ERC el asunto de la malversación, van a estudiar las enmiendas que presenten. Aunque no quieren fijar una postura aún, no rechazan acabar aceptándolas.

