Carmen Calvo se defiende por la Ley Trans: Zapatero "habla de forma simple" y "no es el texto que yo dejé"

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo protagonizó este lunes en la Cadena SER un vivo debate sobre la Ley Trans con el también exvicepresidente Pablo Iglesias, al que aconsejó "leérsela". Calvo, que defendió su posición, prefirió no pronunciarse sobre la autodeterminación de género por respeto a la postura que alcance su partido ni sobre Carla Antonelli, que recientemente lo abandonó.

Sí lo hizo sobre la opinión del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, para quien la norma "no afecta a los derechos de las mujeres". Calvo discrepa. Es más, piensa que Rodríguez Zapatero "lo expone de una manera un poco simple" y que se equivoca al decir que se trata de una discusión generacional: "No hay un feminismo que esté clásico ni caduco".

El expresidente socialista comparó la controversia en torno a la Ley Trans con la en su día en torno al matrimonio homosexual, pero Calvo tampoco lo cree. Argumenta que en aquél caso "no se tocó nada importante" porque "la propia Constitución no dice en ningún sitio que se tengan que casar hombre con mujer y excluya a dos personas del mismo sexo".

"Se le da la razón a Vox"

Para Calvo, la Ley Trans "es mucho más complicada" al influir "en la infancia y en la adolescencia", tocando el artículo 14 y 15 de la Carta Magna "además de otros derehos muy importantes. La dirigente insistió en que abordar el debate desde el prisma del debate generacional es erróneo ya que "no hay un feminismo histórico como no hay un socialismo histórico".

Calvo recordó que el texto de la ley que aprobó el Consejo de Ministros no es el mismo que ha llegado al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. "No es el que yo dejé", recalcó, poniendo como ejemplo -y dirigiéndose a Iglesias- que "se vuelve a debilitar el concepto de violencia de género prácticamente dándole la razón a Vox".

Iglesias resume la resistencia a la Ley Trans en los términos actuales "básicamente a que el PSOE no considera que las mujeres trans sean mujeres". "Consideráis -añadió- que su propia existencia borra a otras mujeres y ese planteamiento es inaceptable".

"¿Carla Antonelli es una mujer?"

"Pablo, es más complicado", reaccionó Calvo. "De lo que no estoy a favor -continuó- es de que se borre el sexo; que se hormone a niños. La gente no tiene que patologizar sus identidades. (...) En el feminismo, lo que hemos querido poner siempre en lo alto de la mesa es que no queríamos que nos construyeran como género. La historia de la mujer es la historia de que tratéis de definirnos desde fuera (...) y estamos muy cansadas".

Iglesias repitió una pregunta a Calvo: "¿Pero entonces, Carla Antonelli es una mujer o no es una mujer?" No hubo respuesta. Lo intentó más tarde Aimar Bretos, director de 'Hora 25', logrando apenas tres palabras: "Sin comentario ninguno". Tampoco sobre la autodeterminación de género: "No contesto porque mi partido está debatiendo sobre este texto".

Calvo expuso que "otros países" ya trataron de desarrollar la legislación que ahora emprende España "y lo han tenido que desmontar", y que con esto no se puede poner en duda que el PSOE "está siempre en la vanguardia de ampliar y reconocer derechos". "Pero también lo está en hacer las cosas de una forma rigurosa", zanjó, criticando el "reduccionismo" de Iglesias.

