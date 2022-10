Podemos advierte al PSOE: no apoyarán el acuerdo del CGPJ si se excluye a Victoria Rosell

O Victoria Rosell o adiós al apoyo de Podemos al acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. La formación morada ha advertido al PSOE que la jueza y actual delegada del Gobierno contra la violencia de género debe de ser una de las candidatas elegidas para formar parte del nuevo CGPJ y de no hacerlo no formarán parte de ningún acuerdo "bipartidista" de reparto cuando le corresponden elegir dos vocales.

El veto de Alberto Núñez Feijóo a Rosell y esta exigencia de Podemos ralentiza la negociación, muy avanzada en los últimos días.

El nombre de Victoria Rosell es para Podemos la condición para apoyar un acuerdo con el PP para desbloquear el CGPJ y pide al PSOE que no acepte vetos recordándole que en las conversaciones con los socialistas se pactó que a la formación morada le corresponde proponer a dos vocales para el órgano de gobierno de los jueces.

Así, Podemos insiste en que "no vamos a participar en ningún acuerdo" si se excluye a Rosell y se incurre en un "reparto bipartidista", según informa este viernes Europa Press. La formación denuncia que no sólo PP y PSOE deciden "quién está y quién no" en el CGPJ.

Veto de Feijóo a Rosell

El nombre de Rosell se ha encontrado con el veto total del PP. De hecho, este jueves Alberto Núñez Feijóo cerró a puerta a su nombramiento recordando que cualquier acuerdo para renovar el CGPJ debe cumplir con el "requisito de la despolitización" y que eso implica que cualquier perfil político deja fuera a perfiles políticos.

Victoria Rosell comenzó a sonar con fuerza hace apenas unos días. Este miércoles, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, confirmó que su partido puso el nombre de la jueza sobre la mesa. "No voy a esconder que Rosell es una de nuestras candidatas preferidas para estar en CGPJ. Se lo merece y es una cuestión de justicia", afirmó en una entrevista en TVE, remarcando el "calvario" que ha padecido con el exjuez Salvador Alba, que este martes entró en prisión. "Le han destruido la vida", añadió.

Y es que el dirigente de En Comú Podem recordó que Rosell tuvo que renunciar a su acta de diputada en el Congreso por el "lawfare" (término inglés que alude a la guerra judicial con fines políticos) que confabuló Alba contra ella y que le llegó a "destrozar la vida", aunque finalmente Rosell consiguió que el exmagistrado entrara en la cárcel tras ser condenado por prevaricación y cohecho.

Asens se ha referido con estas palabras al caso del exjuez Salvador Alba, condenado a seis años y medio de prisión como autor de un delito de prevaricación, otro de cohecho y un tercero de falsedad documental precisamente para perjudicar a Rosell cuando era diputada de Podemos tras una falsa querella del exministro José Manuel Soria contra ella.

Este mismo argumento es que el esgrimen fuentes de Podemos en su advertencia al PSOE, según Europa Press. Dichas fuentes recuerdan que que la delegada del Gobierno contra la violencia de género ha sufrido una "conspiración" de forma "mafiosa" por parte del exjuez Salvador Alba para tratar de "arruinar su vida y su carrera política por ser precisamente de Podemos". "Vicky Rosell ha conseguido vencer a esas prácticas corruptas del PP y sus jueces amigos", explican desde la formación morada.

