Tezanos sigue en campaña tras su insólito CIS: "Se ha visto que Feijóo carece de algunos conocimientos"

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha aparecido en público este martes, justo un día después del polémico barómetro de octubre en el que, de nuevo, da una ventaja notable a su partido, el PSOE, y tumba las expectativas de crecimiento del Partido Popular.

Tezanos ha dedicado gran parte de su intervención a defender su trabajo de las críticas y ha ratificado que los resultados muestran el fin del llamado efecto Feijóo, esa tendencia al alza del líder del PP como elemento novedoso en la política nacional. "Estamos en un ciclo de predominio del PSOE", ha asegurado.

"Cualquiera puede ver el deterioro de la imagen del señor Feijóo", ha dicho Tezanos en un desayuno informativo del Nueva Economía Fórum. "[Cuando llegó a la presidencia del PP] era una persona desconocida con expectativas, y en los debates se ha visto que no tenía conocimientos en algunos ámbitos", ha añadido, poniendo como ejemplo que no tiene un "equipo económico" solvente.

El barómetro del CIS de octubre es, de nuevo, un rara avis. Por un lado, todas las demás encuestas menos la de Tezanos muestran el predominio de la derecha. Por otro, el muestreo no representa un recuerdo de voto acorde a los resultados de las últimas elecciones y siempre falla, pero con el mismo patrón: a favor de la izquierda. Así, el PSOE ha pasado, respecto a septiembre, del 29,2% de intención de voto al 32,7%. El PP experimentaría una leve subida para quedarse en el 28,7%.

El presidente del CIS achaca esta situación a batallas ideológicas entre ambos partidos, como la que tuvo lugar por el tema fiscal, pero también a los cara a cara que se han celebrado entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en el Senado, que esta tarde tendrán su tercera edición y donde seguro que se cuela el nombre de Tezanos.

El discurso de Tezanos sobre el fin del efecto Feijóo coincide con el argumentario de tintes de campaña electoral del PSOE, que achaca al presidente del Partido Popular no tener una alternativa viable de Gobierno. Ayer mismo, la portavoz del Partido Socialista, Pilar Alegría, valoró el barómetro del CIS augurando que el estancamiento de Feijóo se debía a "desconocer su figura" y a la "ausencia de propuestas".

Siempre del PSOE

Tezanos no ha dudado en reivindicar su herencia socialista, aunque asegura que eso no interfiere con su trabajo. "Soy miembro del PSOE y no lo dejaré de ser creo que nunca. Lógicamente, hay etapas en las que he coincidido más con la línea oficial y otras en las que he coincidido menos. Pero nunca he falsificado un dato, colgaría mi chaqueta si falsifico algo", ha añadido.

Sin embargo, sus opiniones personales sobre Pedro Sánchez no han dejado de colarse en el desayuno informativo y ha laureado que "nuestro presidente del Gobierno se ha convertido en una referencia internacional y eso es positivo para todos, no sólo para un partido u otro".

También ha querido aclarar uno de los datos más llamativos del último CIS. Es que en torno al 65% de los encuestados califica su situación económica personal de buena, mientras que el 29,7% que valora la situación económica de España como de "muy mala".

"Ese 65% es España… y esto revela que algo está mal en la estructuración de la opinión. Hay una especie de pesimismo, aunque creo que hemos superado la inclinación histórica que hemos tenido al pesimismo", ha dicho, algo que también coincide con los argumentos de Moncloa.

Respecto a las polémicas que suscita, ha dicho que si sus encuestas van a la contra es porque tiene una mayor muestra que las demás y ha subrayado que cada encuesta muestra el momento concreto, no lo que tendría que salir después en unas elecciones. Así echa balones fuera respecto a los errores que suele cometer, como cuando no anticipó la victoria de Juanma Moreno en Andalucía o la de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

"En política hay que discutir de ideas, no de encuestas", ha subrayado, y ha dicho que hay algunos partidos, en clara referencia al PP, que quieren dar una imagen de candidato ganador fundada en "elementos inciertos". "En la etapa de Pablo Casado he escuchado de todo", tanto que "estoy escribiendo un libro que publicaré cuando salga, que llevará el título de El CIS de Tezanos".

