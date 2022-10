Las series malditas de los presidentes: antes de Pedro Sánchez también grabaron Rajoy y Zapatero

Pedro Sánchez será el primer presidente del Gobierno con una serie... emitida. Antes que él, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy abrieron sus agendas al rodaje, pero ninguna de esas imágenes se emitió. Ni siquiera un tráiler. Como si la mera posibilidad estuviese maldita. Esta es la historia de lo que ocurrió: un recorrido entre la niebla que todavía hoy envuelve esos proyectos. Uno está en los archivos de Televisión Española y otro en manos de Jaume Roures.

Ninguno de los dos proyectos tiene visos de emitirse. Y, por eso, como si el acercamiento pudiera contagiar el gafe, todos los entrevistados para la realización de este reportaje prefieren hablar off the record. La clave de que los planes naufragaran responde a la casualidad en el caso de Rajoy y a un cambio de opinión en el de Zapatero.

La "intimidad" de Zapatero

Vamos en orden cronológico. Finales de 2006. Jaume Roures ya ha iniciado su camino para convertirse en uno de los magnates de la comunicación en España. Con el PSOE en Moncloa, se le ha concedido la licencia para estrenar un canal llamado La Sexta. Emitirá el fútbol, lanzará el infoentretenimiento...

Ha tenido una idea. Es un modelo que practicará más veces en el futuro. Juntar a un líder político con un personaje admirado y, así, penetrar en su intimidad. Piensa en Pep Guardiola, que acaba de colgar las botas. Sabe del barcelonismo del presidente Zapatero, que acepta mantener una conversación privada con el ya exjugador para testar la química entre ambos. Zapatero acepta y se pone en marcha un documental.

Un periodista que seguía a Moncloa en aquel tiempo relata a este diario: "De repente, ¡empezó a aparecer Guardiola! Para nosotros, lo exótico era verle a él, y no a Zapatero, con el que estábamos casi todos los días".

Una fuente de Mediapro, después de recopilar algunos datos, menciona que el hoy entrenador del Manchester City viajó con el presidente a Senegal, a Nueva York y a Bruselas. También siguió en el Senado una conferencia de presidentes. Incluso vieron juntos un partido de Copa del Rey entre la Ponferradina (equipo de Zapatero) y el Murcia.

De este último acontecimiento, existen imágenes en la hemeroteca de la prensa deportiva. Hace frío. Los dos con abrigo. Muy cerca, en continua charla. El documental fluye.

Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué no se emite? La Sexta no deja de crecer. Si quisiera, Roures podría dar el paso. Zapatero se aparece como una figura atractiva, rodeada de los artistas de la famosa ceja, centrado en los proyectos legislativos sociales como el del matrimonio homosexual, muy lejos de la crisis económica que estallará en 2008.

Un miembro de aquel Gobierno acepta trasladar su versión de lo ocurrido a cambio de no revelar su nombre. La versión difiere de la que aporta Mediapro, que lo resume así: "No salió. Hay veces que los proyectos no terminan de cuajar y se quedan en el cajón".

"De pronto, se quisieron meter en la vida familiar. En la intimidad. Y el presidente no quiso cruzar esa frontera. Tuve la sensación de que Roures quiso hacer algo más íntimo de lo que Zapatero había creído. Y la cosa se torció", apunta en cambio esta fuente.

Es importante, para comprender el contexto, lo que había sucedido al poco de llegar Zapatero a Moncloa: "Lo de la revista fue muy duro para él y para su mujer, que siempre fueron muy celosos de la intimidad de sus hijas".

Se refiere al año 2004, cuando Diez Minutos publicó un reportaje titulado "Zapatero, primeras vacaciones como presidente". Aparecían sus dos hijas, de ocho y diez años, con el rostro sin difuminar. El presidente y su mujer, Sonsoles Espinosa, enviaron un burofax a la revista reiterando que se vulneraba "el derecho a la intimidad y la propia imagen que protege especialmente a los menores".

"José Luis y Sonsoles fueron absolutamente escrupulosos. Diferenciaban mucho el espacio del presidente de su vida familiar. Se dejó de grabar el documental porque él entendió que se intentaba cruzar esa frontera", razona este miembro de aquel gobierno.

En cuanto al protagonismo de Pep Guardiola, concluye: "El Guardiola de 2006 no tenía nada que ver con el de hoy. No se declaraba independentista ni hacía las declaraciones que hace ahora. Por supuesto que influyó el barcelonismo del presidente. Guardiola era una figura que le atraía".

Aproximadamente dos meses después de ponerse fin al rodaje, Guardiola fichó como entrenador del filial del Barça. La relación entre Zapatero y él no quedó dañada. De hecho, cuando el exjugador dejó el club culé para marcharse a Alemania, el expresidente publicó esta carta: “Hemos disfrutado con el fútbol del equipo de Pep y nos ha enseñado que siempre cabe una nueva visión, un afán superior tanto en el fútbol como en el deporte y en la vida en general. Pero Guardiola no sólo nos ha demostrado a todos y a sí mismo que es un gran entrenador. También, y sobre todo, nos ha enseñado un saber estar ejemplar". De hecho, según un reportaje de la revista Líbero, Zapatero recibió de nuevo a Guardiola siendo presidente.

Roures y el líder socialista también continuaron haciendo migas. En 2007, se fundaría el diario Público, un medio que se nutrió de antiguos cargos del gobierno y al revés: periodistas que trabajaban para el gobierno viajaban al periódico.

La oportunidad de Rajoy

Estamos en el segundo mandato de Mariano Rajoy. Televisión Española alumbra una idea: rodar una serie que dedique cada uno de sus capítulos a entrar en un lugar cuyo acceso está vedado a los ciudadanos. Lo titulan Acceso autorizado y fichan como conductora del espacio a Cayetana Guillén Cuervo.

Es una especie de actualización de algo que ya hizo TVE a mediados de los noventa, cuando Pilar Cernuda y Julia Navarro presentaron un programa llamado Centros de poder, que consistía en explicar a la gente, desde dentro, el funcionamiento de las instituciones.

Aquel programa, más bien una serie de conversaciones, culminó con una entrevista a Felipe González. Aquello se publicitó como la "primera vez que las cámaras accedían al despacho privado del presidente". Pero la charla giró en torno a la actualidad, y no se trató del concepto serie que ahora analizamos.

"Nunca jamás se planteó una serie sobre el presidente. Jamás de los jamases. Nos dijeron que se estaba rodando un programa divulgativo para enseñar cómo funcionan los espacios de poder. Y nos pareció bien", relata un asesor de Rajoy.

"Espacio presentado por Cayetana Guillén Cuervo que se adentra en organismos cuya entrada sólo está permitida, generalmente, a los profesionales que trabajan en ellos. El espacio quiere desvelar cómo son por dentro, descubrir su funcionamiento, además de conocer las anécdotas de su día a día gracias a la colaboración de los profesionales que nos trasmitirán su experiencia de primera mano", reza la publicidad.

Se programan también rodajes en aeropuertos, en Salvamento marítimo, en el CSIC, en el Líbano, en la Organización Nacional de Trasplantes... Además del experimento monclovita.

En el equipo de Rajoy, cuentan que Cayetana Guillén viajó con el presidente a Argentina y que lo grabaron a él y a su gabinete. "Estuvimos todos muy cómodos. Nos quedamos con la sensación de que salió bien".

Por motivos nebulosos, la serie en su conjunto, Acceso autorizado, no se emitía. Hasta que un día, en 2019, se programó en La2, cuando la propia Cayetana había contado en sus redes previamente que el destino original era La1.

Sin embargo, la moción de censura que desbancó a Rajoy se había producido el 1 de junio de 2018. "El capítulo ya no tenía sentido. Se emitieron todos los demás".

