Sánchez eleva la presión a Macron y suma a Portugal a la 'pinza energética' con Scholz para el MidCat

España no renuncia al MidCat para 2025 a pesar del carpetazo de Emmanuel Macron. La pinza energética que han forjado Pedro Sánchez y Olaf Scholz contra el presidente francés continúa y añade un nuevo elemento: Portugal.

El presidente del Gobierno eleva la presión al país vecino y viajará junto a su homólogo António Costa la próxima semana a Berlín para reunirse con el canciller alemán como parte del frente común ibérico en materia energética. Y todo lo harán con uno de sus mayores logros políticos de España y Portugal de los últimos años. la excepción ibérica.

El encuentro entre los tres mandatarios se celebrará el viernes 14 de octubre en la Cancillería alemana. Sobre la mesa, el abastecimiento energético en la Unión Europea y la defensa de la construcción del MidCat, un proyecto que Macron ve totalmente innecesario y que es, sin duda, la apuesta fuerte de Sánchez para convertir a España en un hub de entrada del gas e hidrógeno para el resto de Europa.

[Bruselas se suma a Scholz: quiere el MidCat pero no aclara si para su construcción habrá fondos UE]

Sánchez, Costa y Scholz también abordarán cuestiones de política europea y de política internacional, entre ellas la preparación de la Cumbre del Consejo Europeo en Bruselas los días 20 y 21 de octubre.

Según ha confirmado el viceportavoz del Ejecutivo alemán, Wolfgang Büchner, en esta reunión a tres se abordará el "abastecimiento energético y la violación del derecho internacional por parte de Rusia contra Ucrania.

Tras la cumbre Sánchez-Scholz

Este encuentro de Scholz, Sánchez y Costa se celebrará un mes después de la reunión España-Portugal y 10 días después de la cumbre entre España y Alemania de esta semana en A Coruña en la que ambos mandatarios presionaron a Macron para tener operativo el MidCat para 2025. Ambos líderes escenificaron la "crucial importancia" que tiene lograr un "verdadero y robusto" mercado interno de la energía en la Unión Europea.

En ese encuentro, Pedro Sánchez defendió la construcción de este gasoducto para transportar hidrógeno con el apoyo total de Alemania y ante la negativa constante de Francia apoyar su construcción. Frente a esto, el presidente del Gobierno no dudó en lanzar un dardo a Macron. "Como saben, España tiene una escasa dependencia del gas ruso, pero todos tenemos que ser solidarios y arrimar el hombro", dijo. Para añadir que "no se trata de un asunto entre la Península ibérica y Francia" sino un asunto europeo.

[Bruselas plantea por primera vez "europeizar" la excepción ibérica para rebajar la luz]

Macron dice 'no'

Estas palabras de Sánchez se encontraron de nuevo con el cerrojazo total de Macron apenas unos días después de que el Elíseo no descartara la construcción del MidCat. Este jueves, el presidente francés insistió en su 'no' rotundo pese a la presión de España y Alemania y pidió apostar por reforzar las interconexiones eléctricas.

"¿Utilizamos plenamente las tuberías que ya existen? No, estamos al 50% o al 60%. ¿Hay hoy mucho gas que sube (hacia Francia)? No, es más bien Francia la que exporta gas a España. ¿Cuánto tiempo costará? Entre 5 y 8 años para construirlo ¿Queremos ser a largo plazo grandes importadores de gas del extranjero? No, nuestra estrategia es apostar por el hidrógeno", dijo Macron este jueves apoyándose, una vez más, en la idea de que este gasoducto es innecesario y tardaría mucho en construirse. Y ese que, precisamente, Sánchez quiere que, además de gas, el MidCat conduzca hidrógeno verde en el futuro.

Al presidente francés no le convencen ninguno de estos argumentos. "Yo estoy dispuesto a impulsar todos los proyectos de interconexión, pero ¿qué es lo que necesita Europa los próximos años? Producir más electricidad en su territorio y tener una estrategia sobre renovables y sobre nuclear", ha proseguido Macron.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan