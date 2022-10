Calviño 'tumba' a Espinosa de los Monteros: "¿Cómo es posible que no conozca a ningún español real?"

La tensión política ha vuelto este miércoles al Congreso de los Diputados. Tras unas sesiones de control al Gobierno algo anodinas en este inicio de curso, por la ausencia del presidente, Pedro Sánchez, esta jornada ha pegado un giro radical.

Sin embargo, una de las protagonistas ha sido la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que con su respuesta a Iván Espinosa de los Monteros (Vox) ha provocado una ovación en la Cámara Baja, con los diputados socialistas levantándose a aplaudir y el presidente Sánchez partiéndose de la risa sin encontrar acomodo en su escaño.

Espinosa de los Monteros tenía anotada en el orden del día la pregunta "¿Es responsabilidad suya que hoy los españoles sean más pobres que hace tres años?". Tirando de datos económicos, acusó al Gobierno de querer erradicar a los ricos, mientras Vox defiende erradicar la pobreza.

Nadia Calviño tumba a Iván Espinosa de los Monteros en el Congreso

Y en los márgenes de esos datos económicos, soltó el anzuelo sobre el que picó Calviño: "Señoría, no conozco ningún español que haya prosperado con su Gobierno, excepto ustedes y los indocumentados de Podemos", afirmó Espinosa de los Monteros.

A ello, Calviño respondió: "Dice que no conoce a ningún español que se beneficie de la acción de este Gobierno. Tiene que revisar sus amigos", empezó la ministra, y ahí se desató la tromba.

"Demuestra que no conoce a nadie que perciba el Salario Mínimo Interprofesional, que no conoce a ningún joven que ha conseguido un empleo indefinido gracias a la reforma laboral, que no conoce a nadie que se beneficie de las becas o la inversión en educación, de la sanidad pública o del transporte público gratuito, de las ayudas a los autónomos, de los ERTE, de las ayudas a las empresas, de los avales del ICO, de la ayuda a las familias con niños pobres", soltó la ministra.

A medida que hablaba, el runrrún crecía en la bancada socialista que, cada vez con más fervor, mostraba su apoyo. Mientras la ministra se crecía, a Espinosa de los Monteros se le hacía grande el escaño y se quedaba encogido de hombros, como abatido.

"¿Cómo puede ser que no conozca a ningún español real?", concluía Calviño con la puntilla en la mano. Ni cuando el micrófono se apagó dejó de hablar ni la bancada dejó de aplaudir y hacer ruido, hasta que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet tuvo que pedir silencio. Tanto para Calviño.

