Montero, contra Ayuso por el 'hombre blandengue': "Dice que a Feijóo no le gusta fregar los platos"

Casi 40 años después de aquella entrevista concedida por El Fary en TVE, sus palabras han vuelto a ponerse de actualidad. La ministra Irene Montero ha contestado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha parodiado el eslogan de la última campaña de Igualdad para atacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Hace escasos días, el departamento que encabeza Montero publicaba un spot con el que reivindicaba las llamadas nuevas masculinidades, contraponiéndolas a las críticas que, en 1984, en aquella interviú, el cantante dirigía al "hombre blandengue, ese hombre de la bolsa de la compra y el carrito del niño...". En el anuncio de Igualdad: varones llorando, cambiando pañales, cuidando a ancianos y haciendo la compra u otras tareas domésticas.

Y este sábado, al inicio de su intervención en la XXV Interparlamentaria del Partido Popular, Ayuso ha parodiado este eslogan y ha sugerido que hoy es Sánchez quien encarna al "hombre blandengue", ya que, pese a su "autoritarismo", es incapaz de generar ilusión entre los votantes.

Dice Ayuso que a Feijóo no le gusta fregar los platos pic.twitter.com/cVlJ3MnP51 — Irene Montero (@IreneMontero) September 17, 2022

"Claro, esto me sorprende cuando viene de un Gobierno que dice que hay poderes fácticos que lo controlan todo. Cuando tienes todo bajo tu mano empresas públicas o propaganda y no eres capaz de llenar de ilusión absolutamente nada, ¿quién es el hombre blandengue?", se ha cuestionado la presidenta madrileña, después de ironizar con el nombre del Ministerio de Igualdad y denominarlo "Ministerio de igual da".

"Tanto dinero en propaganda para demostrar que son puro autoritarismo, que apagan escaparates sin decir cómo pueden ayudar, 22 ministerios para imponer de manera autoritaria todo...", ha censurado.

Cuando tienes todas las instituciones bajo tu control y no eres capaz de poner nada de ilusión en política, ¿quién es el hombre blandengue? @IdiazAyuso #UnGranPaís pic.twitter.com/Nvxhkns9gS — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) September 17, 2022

Frente a esto, la presidenta de la Comunidad ha subrayado que "Madrid no se pliega a las imposiciones de Pedro Sánchez". Asumiendo un rol ya habitual en ella —opositora a Moncloa desde la Puerta del Sol—, ha defendido que en su región no gusta"que el PSOE diga hasta cómo hay que comer".

Y, por contra, la lideresa madrileña ha ensalzado el modelo de gestión del Partido Popular que hoy preside Alberto Núñez Feijóo. Es por ello que, en respuesta, la tarde de este sábado, la ministra Montero ha cargado las tintas contra la presidenta de la Comunidad y ha optado por contestarle. "Dice Ayuso que a Feijóo no le gusta fregar los platos", ha escrito en Twitter la titular de Igualdad, citando estas palabras de la baronesa del PP.

El cantante El Fary, fallecido en 2007, concedió una entrevista en el año 1984 a la televisión pública, en el que arremetió contra el "hombre blandengue". Lo hizo en los siguientes términos: "El hombre blandengue... Ese hombre de la bolsa de la compra, y el carrito del niño con el coche; venga, no sé qué, y eh... No sé. Por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda".

"Siempre he detestado al hombre blandengue (…) También he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre blandengue. Además, la mujer es muy pícara (…) La mujer es granujilla y se aprovecha mucho del hombre blandengue. No sé si aprovecha o se aburre. Por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en el suyo. Porque la mujer tiene esos derechos que yo respeto, y más tenía que tener, porque la mujer se lo merece todo. Pero el hombre nunca debe blandear (…). Al hombre blandengue le detesto. Ese hombre de la bolsa de la compra (…), y el carrito del niño con el coche y venga no sé que… Me parece bien, pero ya te digo que la mujer abusa mucho de la debilidad del hombre", añadió en aquel programa, hace casi cuatro décadas.

No obstante, Igualdad ha resucitado estas declaraciones del vocalista para contraponerlas al modelo de hombría que defiende y promociona el departamento que encabeza Irene Montero.

