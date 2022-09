Sánchez confrontará en el Senado con el modelo de Feijóo y anunciará nuevas medidas sobre energía

La mejor prueba de que las encuestas que maneja la Moncloa le son adversas es que Pedro Sánchez ha empezado a tomar riesgos como llenar la agenda de actos por toda España, vender con insistencia que “sale a la calle” y aceptar un debate en el Senado con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Este martes a las 16 horas se celebrará en la Cámara Alta el debate más bipartidista desde que PSOE y PP perdieron la hegemonía absoluta en sus respectivos espectros electorales. No están presentes los portavoces de otros grupos y los demás partidos tendrán un papel muy secundario porque Unidas Podemos no tiene senadores y Vox, Ciudadanos, Bildu no tienen grupo propio y han de compartir sus tiempos.

A priori no hay posibilidad de acuerdos como consecuencia del debate, entre otras cosas, porque los dos ya han dejado claro que quieren que la economía sea el campo de batalla de su confrontación hasta las elecciones. Además. Sánchez ha dejado muy claro que quiere mantener el bloque que le dio la investidura y con el que negociará los Presupuestos para 2023 y las normas pendientes de aprobar. Ese bloque es incompatible con pactos con el PP.

El presidente del Gobierno tiene tiempo ilimitado para intervenir y puede elegir cuándo responde a cada uno de los portavoces de los grupos. Feijóo y el resto de portavoces tendrán 15 minutos para interior y luego una réplica de otros seis. Es decir, que el jefe del Ejecutivo parte con enorme ventaja por el formato del debate.

Fuentes de la Moncloa aseguran que Sánchez buscará la “confrontación” con el líder del PP para oponer dos formas de hacer frente a la crisis energética y la inflación.

El presidente exhibirá el respaldo de Bruselas a sus medidas y, según fuentes de la Moncloa, habrá anuncio de nuevas medidas, como ya hizo en julio en el debate sobre el estado de la Nación.

Fuentes del PP aseguran que Feijóo hablará de improvisación, pedirá bajas de impuestos, utilizará la rectificación de Sánchez al terminar aceptando bajadas del IVA de la luz y el IVA y volverá a emplazarle a negociar medidas concretas sobre un plan que le remitirá y los que ya le ha enviado desde marzo sin obtener respuesta.

Moncloa asegura que el presidente ya le remitió una propuesta de 11 acuerdos, que incluye la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

