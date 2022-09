Los ultras contra Sánchez anuncian una protesta de 1 millón de personas pero notifican 300 a la Policía

La plataforma autodenominada Chalecos Amarillos España lleva varias semanas difundiendo, a través de las redes sociales, la convocatoria de una manifestación "masiva" con que pretende sacar a la calle a "un millón de personas" para exigir la dimisión del Gobierno de Pedro Sánchez.

Los mensajes y carteles difundidos anuncian que la manifestación se iniciará el próximo día 10, a las 5 de la tarde, en la Puerta del Sol, para dirigirse hasta el Congreso de los Diputados y concluir en la Plaza de Neptuno.

Será la "mayor manifestación de la historia de la democracia", señalan los organizadores a través de sus canales de Twitter, Telegram y TikTok.

El cartel de la manifestación difundido en las redes sociales.

Sin embargo, los impulsores de esta marcha están jugando al engaño. El representante de la plataforma que presentó la preceptiva comunicación a la Delegación del Gobierno de Madrid hizo constar que los organizadores esperan que participen "300 personas" en la manifestación para "exigir la dimisión del Gobierno".

Esta previsión de asistentes se formula para que, en este caso, la Policía Municipal de Madrid pueda diseñar el dispositivo de seguridad y plantear la posibilidad de desviar el tráfico rodado a otras calles adyacentes.

Los organizadores han hecho constar, en la comunicación a la Delegación del Gobierno, que esperan la asistencia de "300 personas".

Pero además, en la comunicación oficial dirigida a la Delegación del Gobierno el pasado 12 de agosto, los organizadores han hecho constar que la manifestación en ningún caso pasará ante el Congreso de los Diputados: partirá a las 5 de la tarde desde la Puerta del Sol, recorrerá un tramo de la calle Alcalá, ocupando un solo sentido de circulación, y concluirá antes de la tarde en la Plaza de Cibeles, ante el Ayuntamiento de Madrid.

De acuerdo con el documento que publica EL ESPAÑOL, la Delegación del Gobierno confirmó las condiciones de la manifestación el pasado 22 de agosto, en un documento en el que establece que "el paso por la Plaza de Cibeles se realizará de forma agrupada y con celeridad, con el fin de interrumpir el menor tiempo posible el tránsito de personas y vehículos (...) y sin obstaculizar el libre acceso y funcionamiento de la Sede Municipal".

[Falsos 'chalecos amarillos' convocan una marcha contra Sánchez y sólo se suman grupos ultras]

Los manifestantes en ningún momento podrán acercarse a la Carrera de San Jerónimo ni al Congreso de los Diputados, puesto que los organizadores no han comunicado a Delegación del Gobierno la intención de hacerlo.

Pese a ello, la plataforma denominada Chalecos Amarillos España han seguido difundiendo en las redes sociales, de forma engañosa, el cartel en el que animan a manifestarse ante el Congreso de los Diputados, de forma no autorizada.

Y aseguran que su objetivo es reunir a un millón de personas para tumbar al Gobierno (pese a que en su comunicación oficial reconocen que no esperan reunir a más de 300 personas).

Si finalmente los manifestantes intentaran romper el itinerario comunicado a la Delegación del Gobierno, para acceder a las proximidades del Congreso de los Diputados, la Policía podría verse obligada a intervenir en caso de que se produzca un riesgo de desórdenes públicos.

La manifestación no pasará ante el Congreso de los Diputados, tal como consta en la comunicación oficial.

En sus mensajes, los llamados Chalecos Amarillos -intentan emular así el fenómeno violento de Francia- dan a entender que cuentan con el respaldo de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, que el pasado mes de marzo colapsó las carreteras en una huelga de camioneros.

"Están dispuestos a sacar los camiones y llevarlos a la Moncloa", ha anunciado a este diario el empresario hotelero Andrés Lucas, que colabora estrechamente con los organizadores.

Pero no es cierto. Fuentes de la Plataforma del Transporte han comunicado a EL ESPAÑOL que la entidad en ningún momento ha dado su respaldo a la convocatoria.

Los supuestos Chalecos Amarillos Españoles ya convocaron a través de sus canales de las redes sociales una manifestación para reunir "un millón de ciudadanos" ante el recinto ferial de IFEMA, donde se estaba celebrando la Cumbre de la OTAN con la presencia de 30 jefes de Estado: "Toda Europa se va a enterar", anunciaron.

La manifestación convocada por los falsos Chalecos Amarillos durante la Cumbre de la OTAN de Madrid.

La manifestación nunca llegó a celebrarse. El mismo representante de este colectivo comunicó a la Delegación del Gobierno de Madrid la convocatoria de varias manifestaciones durante la pandemia de Covid, que tuvieron "una participación muy desigual", señalan fuentes oficiales.

Lo cierto es que los Chalecos Amarillos España no tienen ninguna vinculación con el sector del transporte. Este colectivo se hacía llamar antes "Plataforma dimisión Pedro Sánchez" en las redes sociales y se ha limitado a reutilizar, cambiando la fecha, el mismo cartel utilizado hace un año, cuando convocó otra manifestación "masiva" contra el Gobierno el 11 de septiembre de 2021.

🗣RT Todos a Madrid

10 septiembre a las cinco de la tarde en la Puerta del Sol #Madrid para pedir la dimisión del Gobierno #10StodosaMadrid #10Syovoy pic.twitter.com/QKSNdC4zFU — PlataformaPedroSanchezDIMISIÓN (@PlataformaPedr1) September 1, 2022

Entonces no acudió un millón de personas -de hecho, aquella convocatoria no llegó a trascender a los medios de comunicación- y todo indica que la asistencia de este año no se acercará, ni de lejos, a esta cifra.

Al ser preguntado por EL ESPAÑOL sobre quién se oculta tras los Chalecos Amarillos, el empresario Andrés de Lucas juega al despiste: "Es un colectivo que se está haciendo muy fuerte, porque el malestar está creando una semilla. No tenemos ninguna vinculación política, somos independientes. Hemos invitado a Jusapol y a las asociaciones de Guardia Civil y sindicatos de Policía".

Otro de los carteles de la manifestación convocada para el próximo día 10.

"Esperamos que la manifestación sea masiva y democrática", añade el empresario, "me han dicho que habrá muchos comisarios y excomisarios de Policía porque están cansados. También muchos cazadores.".

Andrés de Lucas preside el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Almería y participa en un grupo empresarial que gestiona "15 o 20 hoteles en toda España", según explica. En 2012 intentó convencer a Sheldon Adelson para que trasladara a Almería su proyecto de EuroVegas.

A través de las redes sociales, han expresado su apoyo a la manifestación del 10 de septiembre algunos grupos muy minoritarios como la "asociación patriótica" La Resistencia y el partido Democracia y Libertad Popular (que defiende la supresión de las autonomías, del Tribunal Constitucional y del Senado, y la prohibición de los partidos separatistas).

La presidenta del DLP, Sara González, confirma a EL ESPAÑOL que buena parte del comité ejecutivo nacional de su partido asistirá a la manifestación, aunque no logra aclarar las incongruencias entre la publicidad que se está lanzando en redes y la comunicación oficial remitida a la Delegación del Gobierno.

Sara González afirma que los Chalecos Amarillos son "una organización apolítica de ciudadanos de a pie", aunque desconoce quién está al frente de este colectivo.

